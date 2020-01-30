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"Значит, не верить никому": Кравчук объяснил, откуда у него информация о встрече Сталина и Гитлера во Львове
30 января 2020, 10:24 • 131 • В мире
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, откуда у него появилась информация о встрече Сталина и Гитлера во Львове. В эфире радио "Комсомольская правда" экс-президент заявил, что сам не видел архивных документов, но вычитал это в прессе. Кравчук убежден, что журналисты и владельцы СМИ несут ответственность за правдивость этих данных. "Но тогда, если не верить, значит, не верить никому", - заявил бывший президент.
Бывший президент Украины Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове. Выяснилось, что источник информации у экс-главы государства был крайне ненадёжным. Это он вычитал в прессе, но архивных документов не видел.
"Я читал это в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и всё, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", - заявил Кравчук Радио "Комсомольская правда".
Он также считает, что за достоверность информации должны отвечать журналисты и владельцы СМИ, а не он. "Но тогда, если не верить, значит, не верить никому", - подытожил Кравчук.
Инцидент произошёл в прямом эфире передачи "60 минут". Темой выпуска были слова Зеленского о том, что СССР развязал Вторую мировую войну, а нацистский лагерь смерти Освенцим освобождали украинцы. Первый президент Украины Леонид Кравчук попытался оправдать скандальную речь нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, но в результате договорился до того, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин лично встречались во Львове. При этом политик сослался на некие архивные документы, которые "не являются секретом".
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