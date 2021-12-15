"Значит, дело было так...": Чем удивил разговор Лаврова с "министерин", рассказал Сосновский

Политолог Сосновский показал, как интерпретирует СМИ Германии переговоры МИД ФРГ с Россией.

Политолог Александр Сосновский показал, как в немецкой прессе подают информацию о первом разговоре главы МИД Германии Анналены Бербок и главы МИД России Сергея Лаврова.

1. Анналена Бербок предупредила Лаврова о недопустимости нарушения границы Украины. Иначе будет плохо 2. Франция и Германия предпринимают усилия для урегулирования конфликта (внимание!) между Украиной и Россией

- написал Сосновский в своем Telegram-канале.

"Хочется пропеть - позвони мне, позвони! И я охотно расскажу вам, госпожа "министерин", что вам говорить, дабы опять не попасть впросак", - отметил политолог.

Ранее стало известно, что представитель партии "Зеленые" в новой коалиции - глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела телефонный разговор с Лавровым.

"Телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого обмена мнениями. Территориальная целостность Украины не должна нарушаться. Нуждаемся в прогрессе в рамках "нормандского формата", - отметил МИД Германии в Twitter.