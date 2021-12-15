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"Значит, дело было так...": Чем удивил разговор Лаврова с "министерин", рассказал Сосновский
15 декабря 2021, 16:00 • 145 • Политика
Политолог Сосновский показал, как интерпретирует СМИ Германии переговоры МИД ФРГ с Россией.
Политолог Александр Сосновский показал, как в немецкой прессе подают информацию о первом разговоре главы МИД Германии Анналены Бербок и главы МИД России Сергея Лаврова.
- написал Сосновский в своем Telegram-канале.
"Хочется пропеть - позвони мне, позвони! И я охотно расскажу вам, госпожа "министерин", что вам говорить, дабы опять не попасть впросак", - отметил политолог.
Ранее стало известно, что представитель партии "Зеленые" в новой коалиции - глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела телефонный разговор с Лавровым.
"Телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого обмена мнениями. Территориальная целостность Украины не должна нарушаться. Нуждаемся в прогрессе в рамках "нормандского формата", - отметил МИД Германии в Twitter.
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