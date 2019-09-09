"Змея с клювом": В Британии супруги нашли странное существо у своего дома

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл обнаружили во дворе своего дома весьма странное существо. Так, журналистам пара рассказала, что оно было похоже на "змею с клювом и клыками".

Супруги настаивают, что непонятное создание "упало с неба". Находку они успели посадить в стакан и сфотографировать, после чего снимок опубликовали в интернете, надеясь, что кто-то в комментариях подскажет, с чем они имеют дело.

Как отметила женщина, незваный "гость" выглядел так, будто его наполовину съели. По мнению некоторых комментаторов, супруги нашли походного дубового шелкопряда.