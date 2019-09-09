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"Змея с клювом": В Британии супруги нашли странное существо у своего дома

09 сентября 2019, 10:39  •  156 • В мире
В Великобритании супруги нашли у себя во дворе загадочное существо. Отмечается, что оно похоже на "змею с клювом".
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл обнаружили во дворе своего дома весьма странное существо. Так, журналистам пара рассказала, что оно было похоже на "змею с клювом и клыками".
Супруги настаивают, что непонятное создание "упало с неба". Находку они успели посадить в стакан и сфотографировать, после чего снимок опубликовали в интернете, надеясь, что кто-то в комментариях подскажет, с чем они имеют дело.
Как отметила женщина, незваный "гость" выглядел так, будто его наполовину съели. По мнению некоторых комментаторов, супруги нашли походного дубового шелкопряда.
'It look like it’s just dropped from the sky' https://t.co/oLfVkFEm22
— Hull Live (@hulllive) September 6, 2019

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