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"Злым гением" провокации в Османском заливе могла быть Саудовская Аравия. И для Трампа это - "торпеда в бок"

15 июня 2019, 01:09  •  76 • Политика
Атака на два танкера в Оманском заливе может быть выгодна США, которые пытаются заработать на углеводородной ренте и подмять под себя Иран. Не исключено, что провокацию устроили антитрамповские представители. Хотя в то же время за атакой на танкеры может стоять и Саудовская Аравия.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты. Напомним, 13 июня неизвестные злоумышленники атаковали два танкера в Оманском заливе. Норвежское судно Front Altair получило серьезные повреждения. Как сообщали СМИ, речь может идти о торпедной атаке.
Ответственность за инцидент власти США ожидаемо поспешили возложить на Иран, опубликовав видео, на котором якобы иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с панамского танкера Kokuka Courageous. До этого Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на трубопровод в Саудовской Аравии и диверсии на саудовских танкерах в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ.
МИД Ирана назвал действия американской стороны безосновательными, не исключив, что Штаты пытаются оправдать свою политику экономического терроризма в отношении оппонентов.

Торпеды или мины?

Как заявила Царьграду политолог-востоковед Каринэ Геворгян, доказательствам США сложно верить, ибо наблюдаются серьезные расхождение с фактами. Так, экипажи танкеров, в которые входили и граждане России, эвакуировали именно иранские моряки. Сейчас российский МИД активно работает с Тегераном, чтобы оформить документы для их возращения на Родину.
Моряки с одного из танкеров изначально сообщали о торпедах, принцип действия которых существенно отличается от магнитных мин, о которых говорит Вашингтон.
"Если атаковано торпедами, а не магнитными минами, то у торпеды существует пенный след. И моряки не могли его не видеть. Там же кто-то несёт вахту всё же, и понятно, откуда запущено. Сейчас тоже это пытаются замять, значит, уже то ли торпеды, то ли всё-таки магнитные мины. Если магнитные мины, то это могли установить только специальные подводники", - пояснила эксперт.

Мирный переговорщик Абэ

По мнению Геворгян, за инцидентом стоят те, кто собирает нефтяную ренту. США усиливают меры безопасности в регионе и поэтому размеры страховых выплат должны вырасти.
Ситуация усложняется тем, что перед инцидентом в Иран прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Токио связывают тесные связи с Вашингтоном, поэтому японский политик мог договориться о соглашении, которое позволило бы Тегерану сохранить лицо в противостоянии с американской стороной.
Не исключено, что за атакой стоят оппоненты Дональда Трампа, которому в данный момент невыгодно обострение. Американский президент надеется выиграть весь Иран и сейчас душит экономику последнего, пытаясь перекрыть турецкий транзит.
"Он затеял эту игру и хочет, в общем-то, при минимальных потерях, то есть никаких военных и репутационных потерях такого характера, много чего выиграть, красиво сценарий расписал. Я прямо восхищаюсь, даже сочувствую ему. И тут ему, понимаете, эта торпеда в бок, именно сейчас, когда Абэ в Тегеране", - поведала она.

Кто съел мясо?

Иранцам инцидент в проливе также невыгоден. Операция была проведена очень криво, из-за чего можно предположить, что исполнение задачи было поручено другой стороне. Например, Саудовской Аравии.
Трамп долгое время действовал грамотно, ведя игру против Ирана. Он рассчитывает привязать к себе страну, имеющую выход в Каспийское море и Центрально-Азиатский регион. Ценность Ирана даже выше, чем у Турции. Поэтому Белый дом ранее отправил в Оманский залив эсминец - чтобы играть на публику, ибо иранцы ясно дали понять, что готовы бороться.
"Выгодно ли это американцам? Вопрос, каким. Антитрамповским выгодно. Именно сейчас. В целом Трамп может вывернуть эту ситуацию, ничего не потеряно, пока. Абэ, насколько я знаю, даже не улетел. Он сегодня улетает из Тегерана. Иранцы тут же сказали: мы готовы к расследованиям, мы готовы, давайте расследовать. Они же знают, кто мясо съел", - поведала эксперт
В случае провала миссии премьера Японии у Запада есть и другие способы давления на Тегеран. Например, заявить о проблемах в Иранском Азербайджане, после чего подключить к вопросу Азербайджан и Турцию, заставив их поддержать братьев. После этого может последовать реализация сирийского сценария.

Углеводородная рента

Однако основной задачей США стал сбор ренты за углеводороды, а инцидент в Персидском заливе открывает новые возможности в этой сфере. Согласно докладу US Energy Information Administration, американская сторона производит около 695 миллиардов кубометров газа в год, но потребляет около 720 миллиардов.
Как считает Геворгян, Штаты якобы экспортируют Европе российский СПГ под видом своего.
"Вопрос, у них СПГ откуда, если они импортёры. Они же не экспортируют СПГ. Они экспортируют наш СПГ Европе. Просто ренту снимают, сто приблизительно долларов с каждой тысячи кубов. Они хотят задарма снимать эту ренту, используя свою силу и могущество. Может, они правы, они действуют, как умеют. Им не воевать хочется. Они эту ренту хотят снимать с европейцев. То есть 30 процентов наценки к нам в кармашек. И всё, вот Россия опасна. Это не потому, что Россия опасна, это не от русофобии. Нам они подмигивают и тоже покупают наш газ. Они покупают наш газ, но продают его европейцам. Только покупают они по цене, по которой мы продаём в Европу", - подчеркнула она.

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