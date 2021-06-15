Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Политика

"Злой волкодав" NBC спасовал перед Путиным

15 июня 2021, 19:25  •  150 • Политика
В Сети усомнились в профессионализме журналиста американского телеканала NBC, беседовавшего с президентом России.
Ранее телеканал NBC провёл интервью с главой России Владимиром Путиным. Журналист задавал провокационные вопросы, но президент отвечал на них достойно и по делу, как всегда, колко. В интернете журналиста телеканала назвали "щенком".
"В NBC думали, что выпускают на интервью против злого Путина настоящего волкодава, но и этот журналист оказался просто щенком, собственными культяпками и глупыми замечаниями пустившим на дно западную политическую журналистику", - написал в Твиттере Филипп Масловский.
"Журналистику? Вы шутите? Геббельсовщина!", "Смотрел. Какие красивые "подзатыльники" выхватывал этот волкодав. Просто заглядение", - писали одни из пользователей.
"Этот журналист оказался просто грубияном и хамлом, которое не умеет выслушать ответ собеседника. А уж ответов самого журналюги вообще не было, потому что нечего было ему возразить на аргументы Путина", - написала одна из комментаторов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
15 июня 2021, 12:00
В свите Путина в Женеве назвали человека "не из тех, кто действует мягко"
15 июня 2021, 13:50
"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращени...
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение ...
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…&q...
15 июня 2021, 12:00
В свите Путина в Женеве назвали человека "не из тех, кто действует мягко"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 03:10
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
13 июня 2021, 03:10
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда говорю простую вещь"
13 июня 2021, 01:20
Байден получил "превентивный удар" от Путина. Американцы сделали ставки
11 июня 2021, 08:05
Апостроф: Байден «сливает» Украину
10 июня 2021, 16:30
Путин поставил Запад перед фактом: "Дальше не пройдёте"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.