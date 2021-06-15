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"Злой волкодав" NBC спасовал перед Путиным
15 июня 2021, 19:25 • 150 • Политика
В Сети усомнились в профессионализме журналиста американского телеканала NBC, беседовавшего с президентом России.
Ранее телеканал NBC провёл интервью с главой России Владимиром Путиным. Журналист задавал провокационные вопросы, но президент отвечал на них достойно и по делу, как всегда, колко. В интернете журналиста телеканала назвали "щенком".
"В NBC думали, что выпускают на интервью против злого Путина настоящего волкодава, но и этот журналист оказался просто щенком, собственными культяпками и глупыми замечаниями пустившим на дно западную политическую журналистику", - написал в Твиттере Филипп Масловский.
"Журналистику? Вы шутите? Геббельсовщина!", "Смотрел. Какие красивые "подзатыльники" выхватывал этот волкодав. Просто заглядение", - писали одни из пользователей.
"Этот журналист оказался просто грубияном и хамлом, которое не умеет выслушать ответ собеседника. А уж ответов самого журналюги вообще не было, потому что нечего было ему возразить на аргументы Путина", - написала одна из комментаторов.
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