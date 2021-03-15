"Зловещий знак": За Байдена составили список действий против России из-за лунной станции

Россия и Китай только анонсировали возможное строительство научной лунной станции, а в США за президента Джо Байдена составили список действий против проекта. Разумеется, палки в колёса будут вставлять на земле, причём не на научном, а на политическом поле. "Зловещий знак", - говорят американцы о задумке Москвы и Пекина.

Журналист Генри Олсен на страницах The Washington Post заявил, что новость о совместной научной лунной станции России и Китая - это "зловещий знак". По его мнению, эта база не сможет нести угрозу, да и возможностей построить её у обеих стран не хватит. То ли дело американцы, которые уже к 2024 году отправят на Луну человека, а потом быстренько и орбитальную базу там откроют.

Олсен считает, что заявление Москвы и Пекина - это, скорее, пропагандистская кампания, которая свидетельствует о сближении. Из-за этого уже пора тревожиться президенту США Джо Байдену, полагает американский журналист. Он отмечает: к военным учениям России и Китая привлекали Иран, а это уже говорит о глобальном охвате, представляющем угрозу интересам Вашингтона во всём мире.

По мнению автора статьи, Байден немедленно должен "расколоть ось Москва - Пекин - Тегеран". Вероятнее всего, это повлечёт серьёзные уступки США. Например, вывод войск НАТО из Прибалтики или отказ от влияния на Украину.

Олсен делает акцент, что США должны вкладывать значительно больше денег в военный сектор - национальную безопасность и исследования космоса. Если оборонные бюджеты будут увеличены, тогда Вашингтон получит шанс противостоять оси, которой руководит Китай.