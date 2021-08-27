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"Зловещий план США": Войну с "Исламским государством"* будут вести удаленно
27 августа 2021, 21:15 • 131 • Политика
Как считают эксперты, войну с "Исламским государством"* на территории Афганистана американцы будут вести удаленно. Но не исключено, что у США есть "зловещий план" по дестабилизации обстановки в регионе.
Американские военные могут вести борьбу с боевиками "Исламского государства"* на территории Афганистана удаленно. Об этом телеканалу "360" заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Напомним, ИГ* взяло на себя ответственность за серию взрывов в Кабуле, в результате которой погибли мирные жители и американские солдаты. Президент США Джо Байден потребовал от Пентагона разработать план ударов по объектам террористической группировкой, но он не намерен отказываться от решения завершить эвакуацию военных из Афганистана в конце августа.
По мнению Кошкина, Соединенные Штаты не намерены отказываться от борьбы с терроризмом, но будут наносить удары с воздуха. Сейчас Байден выполняет условия сделки с "Талибаном"*, выводя войска из Афганистана. Однако договоренности с талибами* не мешают борьбе с "Исламским государством"*.
Как заявил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, ответственность за гибель людей в аэропорту Кабула несёт Вашингтон. Странным является и решение американцев передать талибам* информацию о сотрудничавших со Штатами афганцах.
"Американцы либо начинают упускать ситуацию из своих рук, либо имеют зловещий план для продвижения хаоса и усиления противоречий. Это страшно, если я окажусь прав", - заявил экс-сенатор в интервью РИА ФАН.
По мнению директора по развитию Фонда содействия технологий XXI века Ивана Коновалова, боевикам "Талибана"* невыгоден конфликт с международным сообществом. Обозначенные сроки эвакуации (до 31 августа) направлены на ускорение вывоза иностранцев. При этом власти России решили эвакуировать не только граждан России, но и украинцев, которых бросил на произвол судьбы Киев.
Проблемой может стать то, что действия талибов* довольно непредсказуемые. Группировка поделена на несколько крыльев, среди которых есть и радикальные. Неизвестно, кто одержит верх в борьбе за власть, передает polit.info.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) и "Талибан" (талибы) - террористические организации, деятельность которых в России запрещена.
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