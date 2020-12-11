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"Злостных" иноагентов отправят в тюрьму: Верховный суд России поддержал поправки
11 декабря 2020, 21:00 • 82 • Политика
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности "злостных" иноагентов. Законопроект предлагает давать реальные тюремные сроки за злостное нарушение административного законодательства в сфере.
Законопроект об уголовной ответственности иноагентов, злостно нарушающих административное законодательство, получил одобрение Верховного суда и был внесён в Госдуму. Об этом рассказал один из авторов проекта Андрей Климов.
Документ предполагает ужесточить наказание для физлиц и НКО-иноагентов, систематически не исполняющих требования российского законодательства о регулировании их деятельности. За злостные нарушения иноагентов предлагается отправлять в тюрьму на срок до 5 лет.
Также инициатива предполагает назначение штрафа до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов и даже лишение свободы на срок до двух лет за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов.
Тремя днями ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, предлагающий приравнять к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Аналогичные стандарты, согласно документу, могут быть применены и к физическим лицам.
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