"Злостных" иноагентов отправят в тюрьму: Верховный суд России поддержал поправки

Законопроект об уголовной ответственности иноагентов, злостно нарушающих административное законодательство, получил одобрение Верховного суда и был внесён в Госдуму. Об этом рассказал один из авторов проекта Андрей Климов.

Документ предполагает ужесточить наказание для физлиц и НКО-иноагентов, систематически не исполняющих требования российского законодательства о регулировании их деятельности. За злостные нарушения иноагентов предлагается отправлять в тюрьму на срок до 5 лет.

Законопроект размещён в базе данных Госдумы, Верховный суд дал положительное заключение на документ, - сказал сенатор в интервью "РИА Новости".

Также инициатива предполагает назначение штрафа до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов и даже лишение свободы на срок до двух лет за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов.

Тремя днями ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, предлагающий приравнять к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Аналогичные стандарты, согласно документу, могут быть применены и к физическим лицам.