|
"Злость переполняет": ВСУ убили старика в преддверии Дня Победы
09 мая 2021, 01:40 • 100 • Украина
В преддверии Дня Победы в результате обстрела ВСУ погиб пожилой мужчина 1939 года рождения. "Злость переполняет", - сказал корреспондент Андрей Руденко, делясь трагическими известиями.
Корреспондент Андрей Руденко в личном телеграм-канале "Репортёр Руденко" с горечью сообщил о гибели старика 1939 года рождения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Дедушка ребёнком пережил Великую Отечественную войну и погиб в преддверии Дня Победы, подчеркнул Руденко.
"Злость переполняет: как эти нелюди ходят по земле, понимая, что на их руках кровь мирных жителей? - написал корреспондент. - Сколько можно отдавать на растерзание жителей Донбасса? Мы говорим о том, что русские своих не бросают! Но почему тогда в Донбассе в преддверии Дня Победы гибнут русские люди?"
Добавим, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины устроили обстрел окраин Донецка прямо в День памяти и примирения. Целью удара стали школа и жилой дом. В результате погиб один мирный житель, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Завершая своё сообщение, Руденко подчеркнул:
"Я думаю, наши деды, дошедшие до Берлина и освободившие весь мир от фашизма, такой пассивности не поняли бы!"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 мая 2021, 07:10
|
02 мая 2021, 13:45
|
06 мая 2021, 06:40
|
05 мая 2021, 17:50
|
08 мая 2021, 11:55
|
05 мая 2021, 19:40
|
04 мая 2021, 20:45