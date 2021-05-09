Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Блинкен обратился к России после визита в Киев
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из ...
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
Главная / Украина

"Злость переполняет": ВСУ убили старика в преддверии Дня Победы

09 мая 2021, 01:40  •  100 • Украина

В преддверии Дня Победы в результате обстрела ВСУ погиб пожилой мужчина 1939 года рождения. "Злость переполняет", - сказал корреспондент Андрей Руденко, делясь трагическими известиями.

Корреспондент Андрей Руденко в личном телеграм-канале "Репортёр Руденко" с горечью сообщил о гибели старика 1939 года рождения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Дедушка ребёнком пережил Великую Отечественную войну и погиб в преддверии Дня Победы, подчеркнул Руденко.

"Злость переполняет: как эти нелюди ходят по земле, понимая, что на их руках кровь мирных жителей? - написал корреспондент. - Сколько можно отдавать на растерзание жителей Донбасса? Мы говорим о том, что русские своих не бросают! Но почему тогда в Донбассе в преддверии Дня Победы гибнут русские люди?"

Добавим, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины устроили обстрел окраин Донецка прямо в День памяти и примирения. Целью удара стали школа и жилой дом. В результате погиб один мирный житель, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Завершая своё сообщение, Руденко подчеркнул:

"Я думаю, наши деды, дошедшие до Берлина и освободившие весь мир от фашизма, такой пассивности не поняли бы!"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
06 мая 2021, 18:40
Украина является «ядерной бомбой» мирового масштаба по формированию новых штаммов вирусов
07 мая 2021, 13:00
#PetrovBoshirov. Третья серия
07 мая 2021, 05:40
Арендатор в поисках пана
06 мая 2021, 20:30
«Вы не расслышали?»: Зеленский на встрече с Блинкеном пошутил про «вездесущих русских»
07 мая 2021, 21:15
Вашингтон проверил Зеленского на преданность
07 мая 2021, 03:50
«Россия может провести ползучую аннексию Азовского моря», — глава МИД Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2021, 07:10
Украинец получил приговор за лайки в «Одноклассниках»
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
05 мая 2021, 17:50
Трюк русских вывел из себя морскую группировку Британии
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
05 мая 2021, 19:40
На Украине объяснили, почему не сбили вертолет-"нарушитель" из России
04 мая 2021, 20:45
Дипломатическая "бомба" Путина сработала в Париже: Вызван посол
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.