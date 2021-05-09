"Злость переполняет": ВСУ убили старика в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы в результате обстрела ВСУ погиб пожилой мужчина 1939 года рождения. "Злость переполняет", - сказал корреспондент Андрей Руденко, делясь трагическими известиями.Корреспондент Андрей Руденко в личном телеграм-канале "Репортёр Руденко" с горечью сообщил о гибели старика 1939 года рождения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Дедушка ребёнком пережил Великую Отечественную войну и погиб в преддверии Дня Победы, подчеркнул Руденко."Злость переполняет: как эти нелюди ходят по земле, понимая, что на их руках кровь мирных жителей? - написал корреспондент. - Сколько можно отдавать на растерзание жителей Донбасса? Мы говорим о том, что русские своих не бросают! Но почему тогда в Донбассе в преддверии Дня Победы гибнут русские люди?"Добавим, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины устроили обстрел окраин Донецка прямо в День памяти и примирения. Целью удара стали школа и жилой дом. В результате погиб один мирный житель, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Завершая своё сообщение, Руденко подчеркнул:"Я думаю, наши деды, дошедшие до Берлина и освободившие весь мир от фашизма, такой пассивности не поняли бы!"