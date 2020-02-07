Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Конкуренция уступила место объединению»: какие перспективы перед РФ открывает с...
"Международная роль малозаметна": Пушков объяснил, почему Великобритан...
"Апокалипсис" китайского масштаба: Сбежавший из Гуанчжоу уралец расска...
"Опять Веник в хлам. Бредит": Соловьёв ответил Венедиктову, оставившем...
Главная / В мире

"Злонамеренные кибероперации": США обвинили Россию и Китай в попытке пересмотреть международный порядок

07 февраля 2020, 19:54  •  80 • В мире
Министр обороны США выдвинул новые обвинения против России и Китая. Он заявил, что они пытаются пересмотреть международный порядок, а также давят на другие страны, ведут "гибридные войны" и устраивают "злонамеренные кибероперации". Глава Пентагона назвал нашу страну и КНР "ревизионистскими державами".
Выступая в Университете имени Джонса Гопкинса, министр обороны США Марк Эспер позволил себе резкие высказывания в адрес России. Он заявил, что наша страна вместе с Китаем - "ревизионистские державы", которые пытаются "переписать международный порядок". Такое заявление Эспер сделал, комментируя стратегию национальной обороны, принятую властями США.
Марк Эспер считает, что Россия и КНР "нарушают суверенитет своих соседей, небольших государств". Правда, конкретных примеров он не привел. Интересно, что Пентагон продолжил обвинять Москву и Пекин в "гибридной войне как средстве расширения регионального влияния" и "злонамеренных кибероперациях".
Скорее всего, Эспер имел в виду мифическое вмешательство в президентские выборы в 2016 году. О Китае глава Пентагона сказал, что он "крадет интеллектуальную собственность", передает информагентство ТАСС.
Напомним, в конце 2019 года газета Washington Post сообщила о разработке плана информационной войны против России. Ссылаясь на представителей Киберкомандования США, газета пишет, что это подразделение Пентагона начало разработку тактики информационной войны против России, которая должна быть развёрнута против "высокопоставленных российских чиновников и олигархов" из-за попыток Москвы вмешаться в выборы 2020 года путём взлома избирательных систем или провокаций, направленных на создание разногласий в американском обществе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 13:24
"Он жив, но…": Новость о смерти первым распознавшего эпидемию врача в Китае оказалась фейком
07 февраля 2020, 19:54
"Апокалипсис" китайского масштаба: Сбежавший из Гуанчжоу уралец рассказал о пугающей ситуации в городе
06 февраля 2020, 21:09
Зачем немцев ввозили в Россию, как коронавирус добрался до Олимпиады, кто такая Хилташа Клинтонова
07 февраля 2020, 19:54
"Действительно хотелось бы...": На Украине журналистов заподозрили в "подслушивании" откровений Гончарука о Зеленском
07 февраля 2020, 13:24
"Первооткрыватель" эпидемии в Китае жив, а мир по-прежнему трясёт
07 февраля 2020, 19:54
Бывший глава Европейского совета поляк Туск чувствует себя очень «по-шотландски»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
06 февраля 2020, 08:09
Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
03 февраля 2020, 08:39
Медведевский отзыв
31 января 2020, 22:09
"Народный лидер"? Смешно: Политолог Джаралла объяснил, кто такая попавшая в скандал с блокадниками Хужина
03 февраля 2020, 15:09
"Дурному бурсаку его ляхи не помогут": Сатановский сравнил судьбу Зеленского и Каддафи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.