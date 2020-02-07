"Злонамеренные кибероперации": США обвинили Россию и Китай в попытке пересмотреть международный порядок

Выступая в Университете имени Джонса Гопкинса, министр обороны США Марк Эспер позволил себе резкие высказывания в адрес России. Он заявил, что наша страна вместе с Китаем - "ревизионистские державы", которые пытаются "переписать международный порядок". Такое заявление Эспер сделал, комментируя стратегию национальной обороны, принятую властями США.

Марк Эспер считает, что Россия и КНР "нарушают суверенитет своих соседей, небольших государств". Правда, конкретных примеров он не привел. Интересно, что Пентагон продолжил обвинять Москву и Пекин в "гибридной войне как средстве расширения регионального влияния" и "злонамеренных кибероперациях".

Скорее всего, Эспер имел в виду мифическое вмешательство в президентские выборы в 2016 году. О Китае глава Пентагона сказал, что он "крадет интеллектуальную собственность", передает информагентство ТАСС.

Напомним, в конце 2019 года газета Washington Post сообщила о разработке плана информационной войны против России. Ссылаясь на представителей Киберкомандования США, газета пишет, что это подразделение Пентагона начало разработку тактики информационной войны против России, которая должна быть развёрнута против "высокопоставленных российских чиновников и олигархов" из-за попыток Москвы вмешаться в выборы 2020 года путём взлома избирательных систем или провокаций, направленных на создание разногласий в американском обществе.