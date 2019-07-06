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"Злонамеренное влияние Кремля": США разработали концепцию для "защиты Европы" от России

06 июля 2019, 20:24  •  28 • Политика
Агентство США по международному развитию (USAID) представило концепцию по противодействию "злонамеренному влиянию Кремля" на страны Европы. В частности, Вашингтон намерен планомерно развивать демократические процессы и независимые СМИ в странах ЕС, которые сейчас зачастую попадают в зависимость от РФ, подчеркивают американцы.
"Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" презентовал директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин. Он представил документ в Париже, заявив, что он отвечает на вызовы, которые сегодня бросает Европе Кремль.
"США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа жизненно важна для американских стратегических интересов", - подчеркнул Грин.
По его словам, сейчас российские власти пытаются всевозможными путями ослабить влияние США в странах ЕС. В связи с этим Вашингтон намерен повысить устойчивость стран-партнеров, путем избавлениях их, во-первых, от энергетической зависимости от РФ. Во-вторых, делая их экономически неуязвимыми. И в-третьих, усиливая позиции демократических институтов и сопротивление манипулированию информацией.

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