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"Злобный фарс": Исследование о пользе операций по смене пола оказалось ложью
26 августа 2020, 02:50 • 37 • Политика
Западные СМИ дружно поддержали статью о пользе операций по смене пола, и только одно издание потрудилось опубликовать опровержение. "Злобный фарс", - комментирует произошедшее исполнительный директор Международной организации в защиту семьи Джозеф Грабовски.
Осенью 2019 года Американский журнал психиатрии опубликовал научную статью под названием "Сокращение использования психиатрического лечения среди трансгендерных индивидуумов после гендерно-подтверждающей операции: общепопуляционное исследование". Весть об этом облетела западные СМИ и стала рычагом для продвижения операций по смене пола. Однако год спустя вышло опровержение, но СМИ стыдливо его проигнорировали. На это обратил своё внимание исполнительный директор Международной организации в защиту семьи Джозеф Грабовски.
В научной работе утверждалось, что люди, страдающие гендерной дисфорией, после операции по смене пола имеют меньше психологических проблем и реже обращаются за психологической помощью. Пока западные СМИ превозносили данный факт, настоящие учёные подвергли исследование жёсткой критике, и, как оказалось, не зря. В начале августа этого года было опубликовано опровержение. В нём говорилось, что операции по смене пола не приводят к значительным улучшениям психологического состояния людей, страдающих гендерной дисфорией. Однако на это обратило внимание лишь одно издание.
Он указывает, что это не какой-то отвлечённый академический вопрос, о котором можно долго теоретизировать. Речь идёт о вещах, которые напрямую влияют на жизни и здоровье людей, пишет Джозеф Грабовски в своей статье для издания "Международные просемейные новости".
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