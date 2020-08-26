"Злобный фарс": Исследование о пользе операций по смене пола оказалось ложью

Осенью 2019 года Американский журнал психиатрии опубликовал научную статью под названием "Сокращение использования психиатрического лечения среди трансгендерных индивидуумов после гендерно-подтверждающей операции: общепопуляционное исследование". Весть об этом облетела западные СМИ и стала рычагом для продвижения операций по смене пола. Однако год спустя вышло опровержение, но СМИ стыдливо его проигнорировали. На это обратил своё внимание исполнительный директор Международной организации в защиту семьи Джозеф Грабовски.

В научной работе утверждалось, что люди, страдающие гендерной дисфорией, после операции по смене пола имеют меньше психологических проблем и реже обращаются за психологической помощью. Пока западные СМИ превозносили данный факт, настоящие учёные подвергли исследование жёсткой критике, и, как оказалось, не зря. В начале августа этого года было опубликовано опровержение. В нём говорилось, что операции по смене пола не приводят к значительным улучшениям психологического состояния людей, страдающих гендерной дисфорией. Однако на это обратило внимание лишь одно издание.

То, что это опровержение не привлекло заслуженного внимания, является злобным фарсом, если учитывать повсеместное уверенное одобрение первоначальных выводов исследователей, - негодует Джозеф Грабовски.

Он указывает, что это не какой-то отвлечённый академический вопрос, о котором можно долго теоретизировать. Речь идёт о вещах, которые напрямую влияют на жизни и здоровье людей, пишет Джозеф Грабовски в своей статье для издания "Международные просемейные новости".