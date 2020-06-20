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"Зло не имеет национальности": Кадыров объяснил, что на самом деле происходит в Дижоне

20 июня 2020, 06:00  •  9 • Политика
Президент Чечни Рамзан Кадыров не согласился с формулировкой СМИ, которые пишут о стычках в Дижоне как о межэтническом конфликте. По его мнению, чеченцы просто были вынуждены взять ситуацию в свои руки, в то время как местные власти оказались бессильны перед наркоторговцами. "Зло не имеет национальности", - заметил он.
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался в Telegram по поводу ситуации во французском городе Дижоне, где разворачиваются стычки между беженцами-арабами из Северной Африки и выходцами из Чечни.
Он не согласился с формулировкой СМИ, которые пишут об этом как о межэтническом конфликте. По его мнению, причина столкновений заключается в бессилии местной полиции.
Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки, - написал Кадыров.
Он подчеркнул, что считает их действия правильными. Глава Чечни заметил, что того же мнения придерживаются и многие жители Дижона, которые оставляют в соцсетях видеообращения в поддержку действий чеченцев.
Он напомнил, что причиной стычек стало избиение наркоторговцами чеченского подростка, который просто вступился за своего друга.
Кадыров также призвал не противопоставлять людей по национальному признаку и подчеркнул, что "зло не имеет национальности".

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