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"Злая шутка" еврейского лобби обернулась десятками смертей: "Напоминает 11 сентября…"

12 марта 2021, 15:45  •  99 • Политика
"Злая шутка" еврейского лобби могла обернуться десятками смертей, подчёркивается в статье Царьграда: "Напоминает 11 сентября…". Напомним, руководителю корпорации Pfizer, разработавшей самую распространённую в западном мире вакцину против ковида, не разрешили въехать в Израиль. Причина - отсутствие прививки от SARS-CoV-2.
Руководителю корпорации Pfizer Альберту Бурле, разработавшей самую распространённую в западном мире вакцину против ковида, не разрешили въехать в Израиль.
Причина - отсутствие прививки от SARS-CoV-2. О том, в чём заключается самая главная странность столь неоднозначной ситуации, рассказывается в статье Царьграда.
Сам Бурла объясняет то, что сам "остался без сапог", нежеланием вмешиваться в очередь на вакцинацию, - мол, другим нужнее. Эта отговорка, однако, вызвала у автора публикации лишь улыбку.
Он напомнил, что в целом ряде стран, использующих препарат Pfizer, фиксировались десятки случаев смерти, которые как раз связывают с вакциной.
Данные эпизоды имели место в США, Норвегии, Австрии, Швейцарии и целом ряде других государств. Израиль же и вовсе является лидером по масштабам вакцинации. Препарат уже получили около трети граждан страны.
Закрадываются сомнения: а не поспешил ли [израильский премьер-министр Биньямин] Нетаньяху с ускоренной вакцинацией израильтян, не сыграло ли могущественное еврейское лобби в США с Израилем на самом деле злую шутку? - задался вопросом автор статьи.
Он добавил, что ситуация с препаратом Pfizer "чем-то уже напоминает 11 сентября": до сих пор непонятно, как случилось так, что жертвой терактов не стал ни один крупный предприниматель или финансист.
Все они, словно по волшебному стечению обстоятельств, отменили встречи в ту дату и не присутствовали в офисах, подчёркивается в публикации.

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