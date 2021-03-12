"Злая шутка" еврейского лобби обернулась десятками смертей: "Напоминает 11 сентября…"

"Злая шутка" еврейского лобби могла обернуться десятками смертей, подчёркивается в статье Царьграда: "Напоминает 11 сентября…". Напомним, руководителю корпорации Pfizer, разработавшей самую распространённую в западном мире вакцину против ковида, не разрешили въехать в Израиль. Причина - отсутствие прививки от SARS-CoV-2.

Руководителю корпорации Pfizer Альберту Бурле, разработавшей самую распространённую в западном мире вакцину против ковида, не разрешили въехать в Израиль.

Причина - отсутствие прививки от SARS-CoV-2. О том, в чём заключается самая главная странность столь неоднозначной ситуации, рассказывается в статье Царьграда.

Сам Бурла объясняет то, что сам "остался без сапог", нежеланием вмешиваться в очередь на вакцинацию, - мол, другим нужнее. Эта отговорка, однако, вызвала у автора публикации лишь улыбку.

Он напомнил, что в целом ряде стран, использующих препарат Pfizer, фиксировались десятки случаев смерти, которые как раз связывают с вакциной.

Данные эпизоды имели место в США, Норвегии, Австрии, Швейцарии и целом ряде других государств. Израиль же и вовсе является лидером по масштабам вакцинации. Препарат уже получили около трети граждан страны.

Закрадываются сомнения: а не поспешил ли [израильский премьер-министр Биньямин] Нетаньяху с ускоренной вакцинацией израильтян, не сыграло ли могущественное еврейское лобби в США с Израилем на самом деле злую шутку? - задался вопросом автор статьи.

Он добавил, что ситуация с препаратом Pfizer "чем-то уже напоминает 11 сентября": до сих пор непонятно, как случилось так, что жертвой терактов не стал ни один крупный предприниматель или финансист.

Все они, словно по волшебному стечению обстоятельств, отменили встречи в ту дату и не присутствовали в офисах, подчёркивается в публикации.