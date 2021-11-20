"Зиму ожидают холодную": Журналист предупредил украинцев о возможном газовом кризисе

Журналист украинского издания предупредил жителей страны о возможном газовом кризисе. "Зиму ожидают холодную", - говорится в материале.

Тревогу у журналиста "РБК-Украина" вызвала "дочка" Nord Stream 2 AG, которую создаст "Газпром" для устранения препятствий для сертификации "Северного потока - 2". По мнению автора материала, после создания "дочки" газ в Евросоюз в обход Украины может пойти до конца отопительного сезона. В итоге часть украинских населённых пунктов может остаться без отопления.

"Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть", - написал он.

По мнению журналиста, степень сложности таких проблем будет зависеть от погодных условий и объёмов импорта, при этом "пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны".

"Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока - 2", как бы того ни хотелось Украине, веских основания пока нет", - написал он.