"Зимний" лайфхак от COVID пошёл вразрез с советом ВОЗ

Жителям России посоветовали защищаться от коронавируса в общественных местах при помощи перчаток. Впрочем, эта рекомендация не нова - уже который месяц от граждан требуют надевать и маску, и перчатки.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал совет, как обезопасить себя в зимнее время года. По его мнению, стоит воспользоваться "зимним" способом защиты, а именно - надевать тёплые зимние перчатки поверх защитных.

В таком случае, при входе в транспорт или помещение можно снять теплые перчатки, оставшись в защитных.

Сами по себе изделия из шерсти и трикотажа неэффективны для защиты от инфекций, указал он в комментарии АГН "Москва". Потому лучше пользоваться латексными и нитриловыми перчатками, а в экстренных случаях использовать целлофановые.

При этом сама рекомендация не стыкуется с советами ВОЗ, которая ещё в марте подвергла сомнению перчаточный способ защиты.

Как говорится в цитате Всемирной организации здравоохранения, ношение перчаток в общественных местах не помогает эффективно бороться с коронавирусной инфекцией.

"Регулярное мытьё рук обеспечивает большую безопасность против заражения COVID-19, чем ношение перчаток", - констатировали в ВОЗ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, как Всемирная организация здравоохранения и Минздрав США резко меняли своё мнение об индивидуальных средствах защиты. Также врач ясно дал понять, что маска и перчатки - это не 100-процентная защита. Однако носить их всё равно нужно, так как таково требование властей.

"Маску ношу в силу того, что приказ есть приказ. А перчатки - это глупость, если они не одноразовые", - сказал Мясников в интервью радио "КП".