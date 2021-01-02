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"Зимний" лайфхак от COVID пошёл вразрез с советом ВОЗ

02 января 2021, 15:30  •  76 • В мире
Жителям России предложили "зимний" лайфхак против коронавируса. Речь идёт о ношении перчаток, причём, как предлагает один из специалистов, на руках в холодную пору года должны быть и защитные, и зимние перчатки. Впрочем, эта рекомендация идёт вразрез с советами ВОЗ, которая ещё в начале пандемии усомнилась в этом способе защиты.
Жителям России посоветовали защищаться от коронавируса в общественных местах при помощи перчаток. Впрочем, эта рекомендация не нова - уже который месяц от граждан требуют надевать и маску, и перчатки.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал совет, как обезопасить себя в зимнее время года. По его мнению, стоит воспользоваться "зимним" способом защиты, а именно - надевать тёплые зимние перчатки поверх защитных.
В таком случае, при входе в транспорт или помещение можно снять теплые перчатки, оставшись в защитных.
Сами по себе изделия из шерсти и трикотажа неэффективны для защиты от инфекций, указал он в комментарии АГН "Москва". Потому лучше пользоваться латексными и нитриловыми перчатками, а в экстренных случаях использовать целлофановые.
При этом сама рекомендация не стыкуется с советами ВОЗ, которая ещё в марте подвергла сомнению перчаточный способ защиты.
Как говорится в цитате Всемирной организации здравоохранения, ношение перчаток в общественных местах не помогает эффективно бороться с коронавирусной инфекцией.
"Регулярное мытьё рук обеспечивает большую безопасность против заражения COVID-19, чем ношение перчаток", - констатировали в ВОЗ.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, как Всемирная организация здравоохранения и Минздрав США резко меняли своё мнение об индивидуальных средствах защиты. Также врач ясно дал понять, что маска и перчатки - это не 100-процентная защита. Однако носить их всё равно нужно, так как таково требование властей.
"Маску ношу в силу того, что приказ есть приказ. А перчатки - это глупость, если они не одноразовые", - сказал Мясников в интервью радио "КП".

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