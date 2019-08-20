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"Зима будет сложной": На Украине обеспокоены запасами угля и спором с "Газпромом"

20 августа 2019, 12:54  •  135 • В мире
Низкие запасы угля на склада и незавершенные споры с российской компанией "Газпром" предвещают сложную зиму: отопительный сезон пройдет непросто.
Об этом 19 августа сообщил представитель украинского президента Зеленского в правительстве страны Андрей Герус, пишет агентство "Украинские новости".
По его словам, уже состоялась довольно острая дискуссия с компаниями, генерирующими тепло, в связи с тем, что на складах к осенне-зимнему отопительному сезону нет необходимого запаса угля.
Кроме того, эти компании пытаются использовать создавшуюся ситуацию для шантажа, пытаясь поднять тарифы на свои услуги, что вообще неприемлемо.
Также на рынок газа серьезно могут повлиять и незавершенные споры по вопросу транзита газа через Украину с компанией "Газпром". И это, отметил Герус, еще больше осложнит ситуацию зимой 2019 года.
Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года. Пока "Нафтогаз" не может договориться с "Газпромом", даже несмотря на политическое давление со стороны Европы.
Министр энергетики России Александр Новак уверяет, что готов продлить контракт на нынешних условиях, однако окончательное решение будет зависеть от итога судебных споров между украинским и российским газовыми предприятиями.

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