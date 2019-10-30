"Зима близко": Европа посоветовала Украине не упустить российский газ

Еврокомиссия выдвинула своё решение ситуации, если Украина и Россия не договорятся по длительному сотрудничеству в газовом вопросе. Как заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, в таком случае обе стороны могут использовать так называемый уровневый подход.

Что это значит? Это значит, что поставщик может пойти на "краткосрочное выделение" мощностей на транзит на период с 1 января по 1 июня. Однако, указал Шефчович после трёхсторонних консультаций с Россией и Украиной на министерском уровне, это должно быть частью долгосрочной договорённости по транзиту.

Когда же все условия для дальнейшей работы на перспективу будут соблюдены, стороны перейдут с краткосрочной схемы на работу по контракту.

"Это было, я думаю, принято российской стороной, но мы должны увидеть это на бумаге", - цитирует его заявление РИА Новости.

Он также указал, что обе стороны должны использовать каждый день и минуту для интенсивных двусторонних дискуссий между странами, министерствами и компаниями, "потому что 1 января уже рядом".

Коллапс неминуем?

Действительно, предстоящий зимний период должен однозначно заботить украинских потребителей.

Как ранее объяснял бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, если Киев не решит энергетический вопрос, то это станет глобальной проблемой для всей страны. Как подчеркнул политик, есть вероятность, что из-за нехватки топлива зимой оно станет дорогим и ряд городов останутся без газоснабжения.

В местных СМИ говорится, что отопительный сезон в ряде регионов может оказаться под угрозой срыва. Однако, уверяют в "Нафтогазе" по состоянию на 25 октября, запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 21 миллиард кубических метров, что является чуть ли не рекордом - это более чем на 4,4 миллиардов кубических метров превышает прошлогодний показатель.

По мнению энергетических экспертов, такого объёма вполне может хватить до окончания отопительного сезона.

Впрочем, ещё в июле этого года глава украинской компании Андрей Коболев заявлял, что 20 миллиардов кубометров газа - это уровень, когда потребности страны в отопительный сезон ещё могут хоть как-то быть удовлетворены, в противном случае нехватка сулит огромным риском техногенной катастрофы.

Альтернативы

Вероятно, именно потому в преддверии истекающего контракта с Россией украинская сторона активизировалась, а также стала судорожно искать альтернативные источники топлива.

Как ранее сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, если договорённости с российской стороной достичь не удастся, то в газотранспортную систему могут закачать водород.

Таким способом украинцы намерены сохранить энергию, которую произвели посредством иных источников - с помощью ветра или солнца.

Также рассматривается вариант, в котором через Украину по этим же трубам будет проходить транзит газа из Румынии и Словакии в Польшу.

Россия хоть выгоднее

Впрочем, несмотря на публичные заявления Киев готов к диалогу и согласен активизировать сотрудничество.

Прямые поставки газа из России экономически целесообразны, подчеркнул Витренко и добавил, что в противном случае - если транзит российского газа через территорию Украины прекратится - Киеву придётся доплачивать за газ и за поддержание газотранспортной системы в рабочем состоянии. И потери для местной экономики могут составить 3-4% от ВВП.

Как ранее отмечал российский министр энергетики Александр Новак, Россия готова обеспечить транзит газа через украинскую территорию в соответствии с нормами европейского законодательства.

По его словам, в Минэнерго России видят готовность Украины возобновить поставки российского газа напрямую с 2020 года. Он подчеркнул, что иностранные коллеги в рамках трёхсторонних консультаций договорились интенсивно работать на уровне компаний.

"Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнёров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую, - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24". - Конкретные цифры будут обсуждаться позднее".