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"Жёсткое регулирование становится нормой": Пушков призвал поучиться у ЕС борьбе с Google
05 января 2021, 00:20 • 50 • Политика
Пушков призвал учиться у ЕС, как обращаться с Google и другими ИТ-гигантами. "Более жёсткое регулирование деятельности сетевых компаний становится нормой", - отметил сенатор.
Российский сенатор Алексей Пушков призвал брать пример с ЕС в плане регулирования интернет-гигантов вроде Google, Amazon и Facebook. В качестве примера он привёл два европейских законопроекта, направленных против Big Tech.
Речь идёт об "Акте о цифровых рынках" и "Акте о цифровых услугах". Первый предусматривает огромные штрафы за нарушение правил конкуренции внутри ЕС - до 10% от ежегодной глобальной выручки. Речь идёт о миллионах, если не миллиардах. А за три нарушения в течение 5 лет, согласно законопроекту, компании грозит и вовсе разделение на территории ЕС на более мелкие фирмы.
Второй законопроект не менее строг. Он увеличивает ответственность интернет-гигантов "за незаконное поведение на их платформах". Документ предписывает компаниям самим отслеживать и устранять незаконный контент. За неисполнение предусмотрен штраф в 6% от глобальной выручки.
- цитирует Пушков британское издание Financial Times.
По мнению сенатора, России есть чему поучиться у Европы в сфере регулирования деятельности американских интернет-гигантов. Потому что они регулярно нарушают антимонопольное законодательство и злоупотребляют доверием пользователей: используют собранные персональные данные в рекламных целях.
- написал Пушков в своём Telegram-канале.
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