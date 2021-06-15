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"Жёстко, очень жёстко": Чиновников в России поставили перед фактом
15 июня 2021, 08:20 • 201 • Политика
Можно по-разному относиться к предпринимателям, называть их барыгами и мародёрами, но факт остаётся фактом – они не просто открыли своё дело, они создали миллионы рабочих мест в стране. И сейчас предприниматели на грани гибели.
Об этом очень эмоционально на Петербургском форуме высказалась Анастасия Татулова, которая на общественных началах занимается защитой "младенцев". Её жёсткие формулировки – это не истерика, не плач, а боль и требования к тем, кто определяет экономическую политику в стране. Дальше – либо гибель малого бизнеса, либо, если хватит ума у власти, его расцвет и мощный рывок в развитии страны.
Надоело, достало, отвалите. В общем-то, это краткое содержание обращения малого бизнеса к властям России. Государство создаёт так называемые институты развития. Однако по факту сотни миллиардов уходят на их содержание, а не на поддержку тех, кто не бегает по собесам, а своим умом, руками, головой пытается изменить жизнь в России к лучшему.
Это ключевой момент – "мы не успеваем читать то, что вы пишете". Это венец той политики, которая проводится в России в части малого бизнеса. Не надо нас трогать, мы платим налоги. Не надо менять постоянно фискальную нагрузку, не надо придумывать решения, которые вроде бы должны помочь, но по факту превращаются в кабалу для "младенцев".
Жёстко, очень жёстко. Однако с этими выводами, думаю, согласятся абсолютное большинство малых и средних предпринимателей в России. И не только предприниматели будут солидарны. Нам постоянно увеличивают наказания – от штрафов до неофициальных откатов, но я давно не слышал от властей решений, которые бы "не закручивали гайки", а были направлены на реальную поддержку тех, кто имеет своё дело.
Можно сколько угодно утверждать, что экономика России лучше всех справилась с текущим кризисом. Однако уже очевидно, что идут массовые банкротства среди малых и средних предприятий. Конфликтность бизнеса, вызванная событиями 2020 года, уже зашкаливает. Годами копившиеся проблемы могут рвануть, а отсутствие демпфера в виде многочисленного малого бизнеса, который может быстро адаптироваться, если его не гнобить, серьёзный вызов не только для экономики, но и государства в целом. Если власть услышит таких, как Анастасия Татулова, то у нас точно есть шанс выйти на траекторию устойчивого развития. Если нет, то последствия будут весьма печальными.
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