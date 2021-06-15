Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Политика

"Жёстко, очень жёстко": Чиновников в России поставили перед фактом

15 июня 2021, 08:20  •  201 • Политика
Можно по-разному относиться к предпринимателям, называть их барыгами и мародёрами, но факт остаётся фактом – они не просто открыли своё дело, они создали миллионы рабочих мест в стране. И сейчас предприниматели на грани гибели.
Об этом очень эмоционально на Петербургском форуме высказалась Анастасия Татулова, которая на общественных началах занимается защитой "младенцев". Её жёсткие формулировки – это не истерика, не плач, а боль и требования к тем, кто определяет экономическую политику в стране. Дальше – либо гибель малого бизнеса, либо, если хватит ума у власти, его расцвет и мощный рывок в развитии страны.
Надоело, достало, отвалите. В общем-то, это краткое содержание обращения малого бизнеса к властям России. Государство создаёт так называемые институты развития. Однако по факту сотни миллиардов уходят на их содержание, а не на поддержку тех, кто не бегает по собесам, а своим умом, руками, головой пытается изменить жизнь в России к лучшему.
Бизнесу в любой отрасли для бурного роста нужны всего две вещи: эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной даже слов таких нет. Что угодно есть — цифровизация, акселерация, генерация, "песочница". Только вот этих двух слов нет, – заявила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. – У нас есть тотальный кризис доверия власти и бизнеса, и из этого исходит очень много проблем. Вы на нас плюёте, по-отечески разговариваете с нами, как с убогими, мол, мы знаем, что вам надо. А мы вас ненавидим. И это плохо для всех […] На 10 лет правила игры закрепите, хотя нет, просто остановитесь, мы не успеваем читать то, что вы пишете.
Это ключевой момент – "мы не успеваем читать то, что вы пишете". Это венец той политики, которая проводится в России в части малого бизнеса. Не надо нас трогать, мы платим налоги. Не надо менять постоянно фискальную нагрузку, не надо придумывать решения, которые вроде бы должны помочь, но по факту превращаются в кабалу для "младенцев".
Административное давление, несоразмерные штрафы заставляют бизнес уходить в тень. Если ты "серый", тебя никто не видит, как только ты платишь налоги – к тебе приходят все кому не лень, – подчеркнула Татулова. – Когда к тебе приходит человек с ненадетой маской, и тебя потом на 300 тысяч оштрафовали. Это как? Что касается штрафов, то их размер устанавливают люди с годовым доходом 190 миллионов рублей, для которых 300 тысяч – это на корм собакам… Сытый голодного не разумеет, у нас так.
Жёстко, очень жёстко. Однако с этими выводами, думаю, согласятся абсолютное большинство малых и средних предпринимателей в России. И не только предприниматели будут солидарны. Нам постоянно увеличивают наказания – от штрафов до неофициальных откатов, но я давно не слышал от властей решений, которые бы "не закручивали гайки", а были направлены на реальную поддержку тех, кто имеет своё дело.
Я считаю, что именно предпринимателей, которые прошли огонь, воду, медные трубы (бьют больнее всего). Именно они сталкиваются со всеми непродуктивными законами, со всеми постановлениями, со всеми производственными отношениями, тормозящими развитие производительных сил в нашей стране, именно они на коже ощущают каждый закон, который сегодня издаёт Государственная Дума, каждое постановление, которое сегодня издаёт правительство нашей страны. И именно эти люди, спотыкаясь, поднимаясь, ощутили всю непродуктивность и неэффективность работы сегодняшней системы, – поделилась своей позицией предприниматель Эльвира Агурбаш.
Можно сколько угодно утверждать, что экономика России лучше всех справилась с текущим кризисом. Однако уже очевидно, что идут массовые банкротства среди малых и средних предприятий. Конфликтность бизнеса, вызванная событиями 2020 года, уже зашкаливает. Годами копившиеся проблемы могут рвануть, а отсутствие демпфера в виде многочисленного малого бизнеса, который может быстро адаптироваться, если его не гнобить, серьёзный вызов не только для экономики, но и государства в целом. Если власть услышит таких, как Анастасия Татулова, то у нас точно есть шанс выйти на траекторию устойчивого развития. Если нет, то последствия будут весьма печальными.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



201
Источник
Похожие новости
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
15 июня 2021, 02:50
В Госдуме ответили на требование Киева обменять СП-2 на Крым
15 июня 2021, 02:50
Польский премьер не скрывал радости: Мы много говорили об угрозе от России
15 июня 2021, 04:40
Это еще не конец: Киев сделал свою ставку на встречу Байдена с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
12 июня 2021, 18:00
Почерк спецслужб, американцы либо турки. Кто убил русского солдата в Сирии
10 июня 2021, 16:30
Путин поставил Запад перед фактом: "Дальше не пройдёте"
10 июня 2021, 14:40
На главный вопрос о "Буке" в Донбассе" ответил "ключевой свидетель"
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
11 июня 2021, 08:05
Апостроф: Байден «сливает» Украину
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.