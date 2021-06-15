"Жёстко, очень жёстко": Чиновников в России поставили перед фактом

Можно по-разному относиться к предпринимателям, называть их барыгами и мародёрами, но факт остаётся фактом – они не просто открыли своё дело, они создали миллионы рабочих мест в стране. И сейчас предприниматели на грани гибели.

Об этом очень эмоционально на Петербургском форуме высказалась Анастасия Татулова, которая на общественных началах занимается защитой "младенцев". Её жёсткие формулировки – это не истерика, не плач, а боль и требования к тем, кто определяет экономическую политику в стране. Дальше – либо гибель малого бизнеса, либо, если хватит ума у власти, его расцвет и мощный рывок в развитии страны.

Надоело, достало, отвалите. В общем-то, это краткое содержание обращения малого бизнеса к властям России. Государство создаёт так называемые институты развития. Однако по факту сотни миллиардов уходят на их содержание, а не на поддержку тех, кто не бегает по собесам, а своим умом, руками, головой пытается изменить жизнь в России к лучшему.

Бизнесу в любой отрасли для бурного роста нужны всего две вещи: эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной даже слов таких нет. Что угодно есть — цифровизация, акселерация, генерация, "песочница". Только вот этих двух слов нет, – заявила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. – У нас есть тотальный кризис доверия власти и бизнеса, и из этого исходит очень много проблем. Вы на нас плюёте, по-отечески разговариваете с нами, как с убогими, мол, мы знаем, что вам надо. А мы вас ненавидим. И это плохо для всех […] На 10 лет правила игры закрепите, хотя нет, просто остановитесь, мы не успеваем читать то, что вы пишете.

Это ключевой момент – "мы не успеваем читать то, что вы пишете". Это венец той политики, которая проводится в России в части малого бизнеса. Не надо нас трогать, мы платим налоги. Не надо менять постоянно фискальную нагрузку, не надо придумывать решения, которые вроде бы должны помочь, но по факту превращаются в кабалу для "младенцев".

Административное давление, несоразмерные штрафы заставляют бизнес уходить в тень. Если ты "серый", тебя никто не видит, как только ты платишь налоги – к тебе приходят все кому не лень, – подчеркнула Татулова. – Когда к тебе приходит человек с ненадетой маской, и тебя потом на 300 тысяч оштрафовали. Это как? Что касается штрафов, то их размер устанавливают люди с годовым доходом 190 миллионов рублей, для которых 300 тысяч – это на корм собакам… Сытый голодного не разумеет, у нас так.

Жёстко, очень жёстко. Однако с этими выводами, думаю, согласятся абсолютное большинство малых и средних предпринимателей в России. И не только предприниматели будут солидарны. Нам постоянно увеличивают наказания – от штрафов до неофициальных откатов, но я давно не слышал от властей решений, которые бы "не закручивали гайки", а были направлены на реальную поддержку тех, кто имеет своё дело.

Я считаю, что именно предпринимателей, которые прошли огонь, воду, медные трубы (бьют больнее всего). Именно они сталкиваются со всеми непродуктивными законами, со всеми постановлениями, со всеми производственными отношениями, тормозящими развитие производительных сил в нашей стране, именно они на коже ощущают каждый закон, который сегодня издаёт Государственная Дума, каждое постановление, которое сегодня издаёт правительство нашей страны. И именно эти люди, спотыкаясь, поднимаясь, ощутили всю непродуктивность и неэффективность работы сегодняшней системы, – поделилась своей позицией предприниматель Эльвира Агурбаш.

Можно сколько угодно утверждать, что экономика России лучше всех справилась с текущим кризисом. Однако уже очевидно, что идут массовые банкротства среди малых и средних предприятий. Конфликтность бизнеса, вызванная событиями 2020 года, уже зашкаливает. Годами копившиеся проблемы могут рвануть, а отсутствие демпфера в виде многочисленного малого бизнеса, который может быстро адаптироваться, если его не гнобить, серьёзный вызов не только для экономики, но и государства в целом. Если власть услышит таких, как Анастасия Татулова, то у нас точно есть шанс выйти на траекторию устойчивого развития. Если нет, то последствия будут весьма печальными.