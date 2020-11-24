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"Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского обрушило все договорённости

24 ноября 2020, 05:30  •  55 • Украина

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан признался в интервью, данном Ксении Собчак, что Киев не выполнял договорённости с Россией, хотя обещал сделать всё, чтобы остановить войну в Донбассе. "Жёстко кинули Путина... обманули", - сказала Собчак, а Богдан согласился.

Украинский юрист, бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, отметив, что она один из тех политиков в России, с которыми можно и нужно общаться... Собчак в ответ спросила, почему Украина "так жёстко кинула Путина". Это, кстати, цитата самого Андрея Богдана. В интервью, данном украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Богдан сказал:

"То, что я вижу, - мне кажется, что мы его (президента России Владимира Путина. - Ред.) как-то жёстко кинули".

Собчак поинтересовалась, что именно Богдан имел в виду.

"Это моя позиция, - ответил Богдан, добавив, что речь не идёт об обмане на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. - Там были переговорные группы, которые подписывали какие-то документы - они опубликованы в интернете, а потом эти договорённости не были выполнены. Это были переговоры не лично с Зеленским, а (взаимодействие) представителей со стороны Украины и со стороны России. Кинули? Ну, не знаю. Не выполнили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? Может быть, надо было понять, сможем мы их выполнить или не сможем?"

С большой неохотой Богдан признал, что в том числе не были выполнены договорённости, подписанные с целью исполнения известных Минских соглашений, призванных остановить войну в Донбассе. В частности, украинские представители должны были вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, однако эта рабочая группа, признал Богдан, так и не была создана. По словам спикера, на Украине подписанные соглашения вызвали некое сопротивление.

Почему не были выполнены договорённости? Богдан так и не смог чётко ответить на вопрос и постоянно предлагал России "сделать шаг назад". Собчак отметила, что у Владимира Путина - в её понимании - нет доверия к украинским властям, поскольку они не исполняли свои договорённости. Сначала президент Пётр Порошенко вёл себя агрессивно. Потом президент Владимир Зеленский обещал закончить войну, но ничего не сделал. Но... ничего не произошло. Богдан полагает, что теперь Россия должна предложить Киеву подписать новые Минские соглашения, поскольку прежний вариант выполнить нельзя.

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