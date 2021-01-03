Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
Главная / Политика

"Жёсткий урок" Германии и НАТО: Манёвр России под Калининградом оценили в Китае

03 января 2021, 19:55  •  159 • Политика
Китайские эксперты считают, что развертывание новой танковой дивизии под Калининградом станет "жёстким уроком" от России для Германии и остальных стран НАТО. Так, по мнению Китая, русская танковая мощь превосходит немецкую.
По Калининградом Россия разворачивает свою новую танковую дивизию, что станет "жёстким уроком" для Германии и остальных стран НАТО, считают китайские эксперты, опрошенные изданием Sina.
По их словам, танковая мощь России намного превосходит мощь Германии, хотя бундесвер считается самой сильной армией среди европейских членов НАТО. В частности, из 263 ОБТ Leopard-2, находящихся на вооружении немцев, только у 115 техническое состояние можно считать удовлетворительным. Между тем русская танковая дивизия будет состоять из 200 новых машин.
Всего же Россия располагает 12 950 танками разных моделей, что ставит страну на первое место среди всех стран по количеству, напоминают в Китае. У США только 6333 танка. Общее количество бронетехники бундесвера составляет 400 единиц, а в польской армии насчитывается 600 танков.
Китайские эксперты полагают, что после такого "жёсткого урока" на Западе должны задуматься над оснащением своих армий новой бронетанковой техникой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



159
Источник
Похожие новости
03 января 2021, 14:25
"Отец, дочь, мать и сын" больше не называть: Новые обозначения людей в США взбесили американцев
03 января 2021, 12:35
В Европе захотели отобрать российские территории
03 января 2021, 07:05
"Бронеподгузник" для морпеха: Обнародована самая ненавистная военными США экипировка
03 января 2021, 08:55
"Процесс распада необратим": Аксёнов пообещал Украине "новый Крым"
03 января 2021, 12:35
Трампу помогли найти последний шанс сохранить власть
03 января 2021, 16:15
В Норвегии объяснили отказ от "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о "всероссийской болезни"
02 января 2021, 08:10
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года
02 января 2021, 20:05
Украинцев будут вакцинировать "Спутником V"? Первый бунт против убийственной политики Киева
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times
02 января 2021, 13:40
Тайный госпереворот в России: Кто за ним стоял и кому удалось разбить план - мнения экспертов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.