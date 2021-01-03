"Жёсткий урок" Германии и НАТО: Манёвр России под Калининградом оценили в Китае

По Калининградом Россия разворачивает свою новую танковую дивизию, что станет "жёстким уроком" для Германии и остальных стран НАТО, считают китайские эксперты, опрошенные изданием Sina.

По их словам, танковая мощь России намного превосходит мощь Германии, хотя бундесвер считается самой сильной армией среди европейских членов НАТО. В частности, из 263 ОБТ Leopard-2, находящихся на вооружении немцев, только у 115 техническое состояние можно считать удовлетворительным. Между тем русская танковая дивизия будет состоять из 200 новых машин.

Всего же Россия располагает 12 950 танками разных моделей, что ставит страну на первое место среди всех стран по количеству, напоминают в Китае. У США только 6333 танка. Общее количество бронетехники бундесвера составляет 400 единиц, а в польской армии насчитывается 600 танков.

Китайские эксперты полагают, что после такого "жёсткого урока" на Западе должны задуматься над оснащением своих армий новой бронетанковой техникой.