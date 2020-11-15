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"Жёсткий босс" Владимир Путин попал в мемуары Барака Обамы

15 ноября 2020, 16:10  •  24 • Политика
Президент России Владимир Путин попал в мемуары экс-президента США Барака Обамы "Земля обетованная". Бывший хозяин Белого дома назвал Путина "жёстким боссом".
Обама опубликовал книгу с воспоминаниями о своём первом президентском сроке, в которой нашлось место для характеристики многих известных политиков. Желая заработать деньги на политическом бестселлере, Обама прошёлся по многим мировым лидерам, уделив внимание и президенту России.
Последний произвёл на Обаму особенное впечатление своей твёрдостью и решительностью. Политик сравнил Путина с "воспитанными улицей жёсткими боссами, которые раньше управляли Чикаго".
Бывшего президента Франции Николя Саркози Обама сравнил с задиристым петухом, поскольку тот всё время "выпячивал грудь". Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао огорчил Обаму монотонным чтением по бумажке. Экс-президент США заявил, что они могли бы обмениваться документами без всяких речей, чтобы сэкономить время, пишет Daily Mail.
Что касается президента США Дональда Трампа, то его успех на выборах 2016 года Обама объяснил расовыми предрассудками. По его словам, американские избиратели были напуганы тем, что у них чернокожий президент, и Трамп воспользовался этими настроениями. Эта версия фактически опровергает популярный миф, царящий в умах американской элиты, о том, что Трампа "выбрала" Россия. Впрочем, сам факт "российского вмешательства" Обама отрицать не стал. Более того, он заявил, что заранее знал о "планах" русских.
Отметим, что правоохранительные органы США на протяжении нескольких лет проводили расследование, однако так и не нашли никаких свидетельств вмешательства России в американские выборы. По словам президента РФ Владимира Путина, обвинения во вмешательстве являются попыткой американских демократов оправдать провал своего кандидата на выборах.

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