"Жутко": Рядом с Осло приземлился гость из космоса

В Норвегии приблизительно в 60 километрах к западу от Осло приземлился гость из космоса. Момент его полёта попал на видео. "Жутко", - признаются очевидцы и говорят про "дрожь в воздухе".

Жена Норвежского астронома Вегарда Рекаа в ночь с субботы на воскресенье не спала. Она почувствовала "дрожь в воздухе", а потом услышала взрыв. Женщина предположила, что рядом с домом упало что-то тяжёлое. Она рассказала обо всём мужу, и тот просмотрел видеозаписи.

В объективы камер видеонаблюдения попал редкий гость из космоса - метеор. Так называют космические камни, которые обычно сгорают при входе в атмосферу. Если какая-то их часть достигает поверхности земли, то объект получает название метеорит.

Video av meteoren, fra @meteornettverk inatt. pic.twitter.com/hayrVTJyU9 — astronewth (@astronewth) July 25, 2021

Норвежский метеор появился в небе около часа ночи. Он летел со скоростью приблизительно 16,3 километра в секунду и весил как минимум 10 килограмм. Наблюдать падение можно было в большей части южной Скандинавии, пишет BBC.

Полиция информировала, что в ту ночь было много звонков в экстренные службы, но сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Предположительно, объект упал в лесистую местность Финнемарка. Туда уже отправлена группа экспертов.

"Жутко", - говорит один и очевидцев, сотрудник Норвежской метеорной сети Мортен Билет.

Он предположил, что метеор пролетал между Марсом и Юпитером и попал в пояс астероидов.

Метеориты появляются на Земле нечасто. По-настоящему серьёзные разрушения они вызывают ещё реже. Последнее зафиксировано в 2013 году. На Урале из-за космического объекта, долетевшего до Земли, пострадало не менее 1600 человек.