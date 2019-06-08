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"Журналисты? Рассмешили! Стая русофобов и только!": Пикеты в поддержку журналиста "Медузы" не нашли отклика в Сети
08 июня 2019, 00:09 • 84 • Политика
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста "Медузы", подозреваемого в торговле наркотиками. Позднее всех отпустили. "Журналисты? Рассмешили! Стая русофобов и только!" - комментируют в соцсетях.
Полиция Москвы задержала участников одиночных пикетов в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Показная акция "совестливых журналистов" не вызвала особого сочувствия у пользователей Сети.
Ранее стало известно, что московская полиция задержала 36-летнего журналиста "Медузы" Ивана Голунова. При обыске у него были найдены три пакета и свёрток с порошкообразным веществом, а также весы. Правоохранители подозревают, что Голунов в свободное от журналистской деятельности время занимался торговлей наркотиками.
В защиту Голунова вышли его коллеги - либеральные журналисты. Они устроили целый ряд одиночных пикетов. Полиция задержала участников акции, но вскоре отпустила, даже без протокола.
С ним солидарна журналистка и блогер Юлия Витязева. Она поинтересовалась у "совестливых журналистов", где они были, когда на Украине незаконно обвинили и посадили главреда "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.
Фото: Twitter/@alex_yurochkin
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