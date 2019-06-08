"Журналисты? Рассмешили! Стая русофобов и только!": Пикеты в поддержку журналиста "Медузы" не нашли отклика в Сети

Полиция Москвы задержала участников одиночных пикетов в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков. Показная акция "совестливых журналистов" не вызвала особого сочувствия у пользователей Сети.

Ранее стало известно, что московская полиция задержала 36-летнего журналиста "Медузы" Ивана Голунова. При обыске у него были найдены три пакета и свёрток с порошкообразным веществом, а также весы. Правоохранители подозревают, что Голунов в свободное от журналистской деятельности время занимался торговлей наркотиками.

В защиту Голунова вышли его коллеги - либеральные журналисты. Они устроили целый ряд одиночных пикетов. Полиция задержала участников акции, но вскоре отпустила, даже без протокола.

"Журналисты? Рассмешили! Стая русофобов и только!" - написал по этому поводу в Twitter @alex_yurochkin.

С ним солидарна журналистка и блогер Юлия Витязева. Она поинтересовалась у "совестливых журналистов", где они были, когда на Украине незаконно обвинили и посадили главреда "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

Фото: Twitter/@alex_yurochkin