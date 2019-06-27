"Журналистское расследование по-британски": В центре внимания прессы оказались носки Бориса Джонсона

Таблоид Daily Mail в поисках компромата в буквальном смысле заглянул экс-главе МИД Британии под брюки. Журналисты издания сделали "шокирующее открытие": возможный премьер позволил себе три дня подряд появляться на публике в одних и тех же носках!

Журналисты не просто обратили на это внимание, но быстро выяснили что изображено на носках и даже сколько они стоят. На фотографиях, где Джонсон изображен сидя, можно увидеть носки с изображением ассирийского царя Ашшурбанапала. Как оказалось, их свободно можно купить в Британском музее. Стоимость одной пары – около шести фунтов (примерно 500 рублей).

Носки с ассирийским царем были замечены на ногах Бориса Джонсона сначала в субботу, когда он встречался в Бирмингеме со своим конкурентом по выборам Джереми Хантом. Затем этот же царь на носках попал в объективы в понедельник, когда экс-глава британского МИД беседовал с журналисткой BBC Лорой Куэнсберг. В третий раз Джонсон появился в носках с Ашшурбанапалом на радио talkRADIO, давая интервью ведущему Россу Кемпсоллу.

Журналисты моментально сделали их этого "серьезный" вывод: Борис Джонсон неделями не меняет носки! Хотя, что вполне возможно, будущий премьер Британии просто очень любит Ашшурбанапала и имеет в запасе, скажем, дюжину носков с его изображением.