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"Журналистов можно назвать преступниками": Мельничук заявил об освобождении и сразу обвинил российские СМИ
04 марта 2020, 13:35 • 133 • Политика
Бывший командир украинского батальона националистов "Айдар" Сергей Мельничук вновь на свободе. Суд Греции выпустил соответствующее постановление. Сразу после этого Мельничук разместил в соцсетях видео, где обвинил российские СМИ в сборе разведданных и ещё ряде моментов. "Журналистов можно назвать преступниками", - отметил националист.
Экс-командир "Айдара" был задержан 1 марта на границе Греции с Болгарией. Соответствующий запрос Россия ранее направляла в Интерпол.
На видео, которое Мельничук опубликовал на своей странице в Facebook, он обвинил российскую сторону в том, что она якобы "сфабриковала документы и направила их в Интерпол". По его словам, сотрудники международной уголовной полиции на это "повелись". Своё освобождение Мельничук посчитал заслугой посольства Украины и адвоката.
Украинский экстремист пояснил, что детали обвинения ему не были озвучены. Он уяснил для себя лишь общую формулировку: убийство двух и более лиц на территории Ростовской области. При этом он попытался оправдаться: служил на Луганщине, а её почему-то приписали к Ростовщине.
Почти половину видео Мельничук говорил о российских журналистах, которые якобы вели пропаганду против Украины, разжигали вражду и собирали разведданные под прикрытием работы для СМИ.
"Их можно назвать преступниками, а не журналистами", - заявил националист и пообещал бороться с российскими СМИ.
Следственный комитет России считает, что летом 2014 года Мельничук был участником "миномётного обстрела мирной территории". Тогда были убитый журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
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