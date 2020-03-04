"Журналистов можно назвать преступниками": Мельничук заявил об освобождении и сразу обвинил российские СМИ

Экс-командир "Айдара" был задержан 1 марта на границе Греции с Болгарией. Соответствующий запрос Россия ранее направляла в Интерпол.

На видео, которое Мельничук опубликовал на своей странице в Facebook, он обвинил российскую сторону в том, что она якобы "сфабриковала документы и направила их в Интерпол". По его словам, сотрудники международной уголовной полиции на это "повелись". Своё освобождение Мельничук посчитал заслугой посольства Украины и адвоката.

Украинский экстремист пояснил, что детали обвинения ему не были озвучены. Он уяснил для себя лишь общую формулировку: убийство двух и более лиц на территории Ростовской области. При этом он попытался оправдаться: служил на Луганщине, а её почему-то приписали к Ростовщине.

Почти половину видео Мельничук говорил о российских журналистах, которые якобы вели пропаганду против Украины, разжигали вражду и собирали разведданные под прикрытием работы для СМИ.

"Их можно назвать преступниками, а не журналистами", - заявил националист и пообещал бороться с российскими СМИ.

Следственный комитет России считает, что летом 2014 года Мельничук был участником "миномётного обстрела мирной территории". Тогда были убитый журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.