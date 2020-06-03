"Журналистку обстреляли, затоптали": В МИД поразились жестокости американской полиции

В МИД России отреагировали на инцидент, случившийся возле стен Белого дома с сотрудницей Sputnik. Продюсера Николь Руссел ранее обстреляли резиновыми пулями. Как заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, сотрудник полиции "прицельно стрелял в неё на поражение".

Он потребовал расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы, передаёт РИА Новости.

В российском МИД также расценили этот эпизод как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединёнными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов.

В своей оценке этого события в ведомстве указали, что американские "служители правопорядка" обстреляли и чуть ли не затоптали пострадавшую сотрудницу СМИ.

Представители министерства подчёркивают, что подобное недопустимо и местные власти незамедлительно должны прекратить произвол полиции.

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент", - говорится в комментарии МИД РФ.