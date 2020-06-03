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"Журналистку обстреляли, затоптали": В МИД поразились жестокости американской полиции
03 июня 2020, 10:55 • 145 • В мире
МИД России отреагировал на нападение полиции США на продюсера Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел. В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что женщину обстреляли, а один из полицейских отбросил её на землю и в буквальном смысле затоптал.
В МИД России отреагировали на инцидент, случившийся возле стен Белого дома с сотрудницей Sputnik. Продюсера Николь Руссел ранее обстреляли резиновыми пулями. Как заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, сотрудник полиции "прицельно стрелял в неё на поражение".
Он потребовал расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы, передаёт РИА Новости.
В российском МИД также расценили этот эпизод как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединёнными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов.
В своей оценке этого события в ведомстве указали, что американские "служители правопорядка" обстреляли и чуть ли не затоптали пострадавшую сотрудницу СМИ.
Представители министерства подчёркивают, что подобное недопустимо и местные власти незамедлительно должны прекратить произвол полиции.
"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент", - говорится в комментарии МИД РФ.
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