Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сохранить стабильность
Поезд ушел
Экипаж бомбардировщика повторил подвиг посадки в кукурузном поле
Невежество с примесью паранойи
Главная / Политика

"Жулики и клоуны на каждом углу": Как Киев врал, переводя "нормандское" коммюнике - по пунктам от политолога

17 декабря 2019, 19:39  •  194 • Политика
Политолог Алексей Чеснаков по пунктам показал, как Киев врал, переводя "нормандское" коммюнике. В завершение автор ликбеза сделал вывод: "Жулики и клоуны на каждом углу".
Как известно, украинская сторона опубликовала на официальном портале раскрытия правовой информации текст коммюнике по итогам саммита "нормандской четвёрки", не совпадающий с оригиналом. Сегодня о тонкостях перевода говорит российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в личном телеграм-канале.
Чеснаков по пунктам приводит расхождения, отмечая: на самом деле референтный - общий текст коммюнике - публикуется на английском языке. Украинская сторона, по всей видимости, сначала перевела его на мову, а затем снова на английский.
"Они сначала переводят английскую версию на украинский язык, а потом - на свой вариант английского - укро-английский. Последний вариант и публикуют как согласованный".
На чём основывается Чеснаков в своих заявлениях? Вот несколько примеров - цитируем автора:
  • Название N4 (Normandy four) в укро-английском варианте обозначается как H4 (то есть кириллицей - "нормандская четвёрка"). Никогда не видел такое обозначение у немцев и французов. Для них, конечно, английский язык тоже неродной, но всё же первую букву названия Нормандии они вряд ли перепутают.
  • Референтный вариант - Met in Paris today, package of Measures, basis of the work of the Normandy format, follow up… Укро-английский вариант - Мet today in Paris, Set of Measures, basis of the Normandy format, next steps…
В последнем случае, как пишет Чеснаков, трудно увидеть политический умысел. Скорее, это "лингвистическая безграмотность". Но есть и другой вариант, где, цитируем:
  • Референтный вариант - One of several important steps. Укро-английский вариант -
    A series of important steps. Согласитесь, это придаёт соглашению уже иной смысл. Украинская сторона об этой тонкости знала, потому что именно данная референтная формулировка появилась в результате обсуждений еще в сентябре и представители Зеленского непосредственно участвовали в этом обсуждении.
Дальше - больше, продолжает политолог. "Disengaging forces and equipment" превращается в "Disengaging assets". Чеснаков призывает вдуматься: "Assets - это же активы, но в данном пункте речь идёт о силах и вооружениях".
"Вроде бы нелогично, если не знать, что украинские переговорщики пришли из бизнеса, у них всё - активы. Торгаши".
Наконец, продолжает политолог, "украинские власти даже не могут точно определить, что им неподконтрольно". Ведь референтный вариант гласит: "Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions", а укро-английский: "Certain Districts of the Donetsk and Luhansk regions". Здесь разница в значении слов: districts - городские районы и аreas - территории. "Чувствуете разницу?" - спрашивает автор и приводит "вишенку на торте". В референтном варианте это "line of contact", а в украинском - "delimitation border".
"То есть "линия соприкосновения" в укро-английском варианте переговорщиков группы Зеленского превращается в…. "разграничительную границу" между Украиной и Донбассом. В общем, когда читаете официальные документы, представленные украинской стороной, лучше ещё раз проверить. Жулики и клоуны на каждом углу. Или клоуны-жулики", - резюмировал Чеснаков.
Фото: t.me/Chesnakov.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



194
Источник
Похожие новости
17 декабря 2019, 16:24
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
17 декабря 2019, 13:09
Семейный телеканал заставили дважды извиняться за рекламу со свадьбой гомосексуалистов
17 декабря 2019, 13:09
"Опирайтесь на официальные источники": МИД России отвергает выводы ООН о "жестоком обращении с украинцами"
17 декабря 2019, 13:09
Минтруд хочет заставить чиновников "шевелиться быстрее": Предложено вдвое ускорить выдачу маткапитала
16 декабря 2019, 20:54
Русские - имперская нация, мы видим Россию и Украину едиными к 2050 году - Константин Малофеев
17 декабря 2019, 19:39
Украине остался год: После запуска "Северного потока - 2" Москва потеряет интерес к транзиту – аналитик
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2019, 11:09
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националисты Украины пошли ва-банк
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.