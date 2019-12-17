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"Жулики и клоуны на каждом углу": Как Киев врал, переводя "нормандское" коммюнике - по пунктам от политолога
17 декабря 2019, 19:39 • 194 • Политика
Политолог Алексей Чеснаков по пунктам показал, как Киев врал, переводя "нормандское" коммюнике. В завершение автор ликбеза сделал вывод: "Жулики и клоуны на каждом углу".
Как известно, украинская сторона опубликовала на официальном портале раскрытия правовой информации текст коммюнике по итогам саммита "нормандской четвёрки", не совпадающий с оригиналом. Сегодня о тонкостях перевода говорит российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в личном телеграм-канале.
Чеснаков по пунктам приводит расхождения, отмечая: на самом деле референтный - общий текст коммюнике - публикуется на английском языке. Украинская сторона, по всей видимости, сначала перевела его на мову, а затем снова на английский.
"Они сначала переводят английскую версию на украинский язык, а потом - на свой вариант английского - укро-английский. Последний вариант и публикуют как согласованный".
На чём основывается Чеснаков в своих заявлениях? Вот несколько примеров - цитируем автора:
В последнем случае, как пишет Чеснаков, трудно увидеть политический умысел. Скорее, это "лингвистическая безграмотность". Но есть и другой вариант, где, цитируем:
Дальше - больше, продолжает политолог. "Disengaging forces and equipment" превращается в "Disengaging assets". Чеснаков призывает вдуматься: "Assets - это же активы, но в данном пункте речь идёт о силах и вооружениях".
"Вроде бы нелогично, если не знать, что украинские переговорщики пришли из бизнеса, у них всё - активы. Торгаши".
Наконец, продолжает политолог, "украинские власти даже не могут точно определить, что им неподконтрольно". Ведь референтный вариант гласит: "Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions", а укро-английский: "Certain Districts of the Donetsk and Luhansk regions". Здесь разница в значении слов: districts - городские районы и аreas - территории. "Чувствуете разницу?" - спрашивает автор и приводит "вишенку на торте". В референтном варианте это "line of contact", а в украинском - "delimitation border".
"То есть "линия соприкосновения" в укро-английском варианте переговорщиков группы Зеленского превращается в…. "разграничительную границу" между Украиной и Донбассом. В общем, когда читаете официальные документы, представленные украинской стороной, лучше ещё раз проверить. Жулики и клоуны на каждом углу. Или клоуны-жулики", - резюмировал Чеснаков.
Фото: t.me/Chesnakov.
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