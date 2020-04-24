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"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках

24 апреля 2020, 06:10  •  196 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в разговоре с Царьградом рассказал об инциденте из Москвы - жителям одного из районов угрожают сжечь автомобили, если водители не заплатят по две тысячи "с носа". "Жратвы осталось на два дня" - пишут шантажисты. По мнению Делягина, такая ситуация - результат принятых Собяниным мер по режиму самоизоляции.
В разговоре с Царьградом директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заметил, что в последнее время очень чётко прослеживается противостояние двух политических позиций.
"С одной стороны, Путин в своих заявлениях пытается людей успокоить, пытается намекнуть на некую нормализацию, пытается говорить о решениях, которые вроде бы должны улучшить жизнь людей и позволить людям жить даже в этот кризис. С другой стороны, мы видим товарища Собянина, который, в общем, делает заявления такие алармистские, очень. Это производит такое впечатление, его действия, что они организуют массовое заражение граждан России. Столпотворение, которое было устроено в метро, из-за него мы получим всплеск заболеваемости как раз к завершению объявленного срока повышенной готовности, то есть как раз к концу апреля. И это станет основанием для продления его ещё на неопределенный срок", - заметил Делягин.
Политолог подчеркнул, что заявленную помощь для бизнеса и простых людей получить практически невозможно, иными словами - возникает ситуация, как будто людей искусственно лишают возможности жить и толкают их на противоправовые действия.
"Мне сегодня прислали москвичи видео. Значит, стоянка, разбитые окна машин - и аккуратненько вложенная бумажечка. Причём распечатанная, как я понимаю, на лазерном принтере, а даже не на струйном. Ну, может, и на струйном. Но на хорошем. Мол, дорогие друзья, вот вам карта, значит, по две тысячи с носа, а если нет, то "ваши машины сгорят". Потому что, конечно, извините, но жратвы осталось на два дня. Это Москва. Судя по всему, товарищ Собянин это тупо хочет распространить на всю страну. Возникает такое ощущение", - описал ситуацию Делягин.
По мнению политолога, тут дело не в гордыне, а в вопросе власти. По его словам, если бы в Москве был введён режим чрезвычайной ситуации, то главными на территории стали бы ведомства, которые занимаются чрезвычайными ситуациями - МЧС и спецслужбы.
"В режиме карантина главными становятся врачи. В режиме повышенной готовности главными оказываются господа Собянины, региональная власть. И вторая вещь. Просто прекрасно помним смысл пенсионной реформы, повышения налогов, налогового манёвра, административного террора, налогового террора. Смысл этого заключался в том, что либеральный клан, как я понимаю, насколько я могу судить, пытался довести людей до такого негодования, до такого отчаяния, чтобы люди вышли на улицу и снесли всё. Не получилось", - заключил Делягин.

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