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"Жонглируем пациентами": Пульмонолог из Нью-Йорка рассказал о неэффективных лекарствах и бритье из тазика

03 апреля 2020, 19:35  •  79 • В мире
Врач-пульмонолог из Нью-Йорка рассказал о страшных буднях во время пандемии коронавируса. Не хватает лекарств, персонала, защитных костюмов. "Жонглируем пациентами", – признался американский доктор.
Врач отметил, что пациентов очень много. Если их состояние к 7-8-му дню пребывания в больнице не требует интубации, то это воспринимается как праздник.
"Мы жонглируем ими (пациентами. – Прим. ред.). Любое улучшение встречается аплодисментами", – поделилась рассказом американского врача журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
Непредставившийся пульмонолог признался, что огромное количество лекарств используется, чтобы облегчить состояние пациентов, но врачи не видят, что хоть что-то из них работает. Об этом ранее говорили и китайские медики. Автор рассказа говорит, что в реанимации будут бороться за молодых и здоровых сограждан.
В больнице наступила новая рутина, и это хорошо воспринимается персоналом. Будние дни перестали отличаться от выходных. Каждый день медики набирают снег в тазики, растапливают его, чтобы побриться. Переодеваются в старые защитные костюмы и вновь идут к больным.
"Что меня пугает, смерть пациентов стала обыденностью. Если это продлится долго, мы получим целое поколение врачей с атрофией областей мозга, отвечающих за эмпатию", – раскрыл американский медик свои самые страшные опасения.
В своём рассказе он написал и о том немногом, что случается хорошего. Вот уже четыре дня в больнице не растёт число пациентов в тяжёлом состоянии. А это значит, что карантин реально работает. В день на ИВЛ переводят всего 4-5 новых пациентов, что тоже является позитивным признаком. Если тенденция сохранится, то система здравоохранения справится с пандемией.
"Главное, чтобы хватило вентиляторов", – заключил пульмонолог.

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