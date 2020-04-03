|
"Жонглируем пациентами": Пульмонолог из Нью-Йорка рассказал о неэффективных лекарствах и бритье из тазика
03 апреля 2020, 19:35 • 79 • В мире
Врач-пульмонолог из Нью-Йорка рассказал о страшных буднях во время пандемии коронавируса. Не хватает лекарств, персонала, защитных костюмов. "Жонглируем пациентами", – признался американский доктор.
Врач отметил, что пациентов очень много. Если их состояние к 7-8-му дню пребывания в больнице не требует интубации, то это воспринимается как праздник.
"Мы жонглируем ими (пациентами. – Прим. ред.). Любое улучшение встречается аплодисментами", – поделилась рассказом американского врача журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
Непредставившийся пульмонолог признался, что огромное количество лекарств используется, чтобы облегчить состояние пациентов, но врачи не видят, что хоть что-то из них работает. Об этом ранее говорили и китайские медики. Автор рассказа говорит, что в реанимации будут бороться за молодых и здоровых сограждан.
В больнице наступила новая рутина, и это хорошо воспринимается персоналом. Будние дни перестали отличаться от выходных. Каждый день медики набирают снег в тазики, растапливают его, чтобы побриться. Переодеваются в старые защитные костюмы и вновь идут к больным.
В своём рассказе он написал и о том немногом, что случается хорошего. Вот уже четыре дня в больнице не растёт число пациентов в тяжёлом состоянии. А это значит, что карантин реально работает. В день на ИВЛ переводят всего 4-5 новых пациентов, что тоже является позитивным признаком. Если тенденция сохранится, то система здравоохранения справится с пандемией.
"Главное, чтобы хватило вентиляторов", – заключил пульмонолог.
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 марта 2020, 14:35
|
31 марта 2020, 04:35
|
03 апреля 2020, 08:35
|
30 марта 2020, 13:35
|
01 апреля 2020, 07:35
|
29 марта 2020, 07:35
|
30 марта 2020, 20:00