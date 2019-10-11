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"Жизнь там - мечта": Пушков объяснил Зеленскому разницу между Донбассом и Приднестровьем

11 октября 2019, 03:09  •  71 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-марафона о том, что Донбасс почти не отличается от Приднестровья. По словам сенатора, на самом деле в жизни двух регионов есть большая разница.
Хотя Зеленский видит определённое сходство между Приднестровьем и Донбассом, на самом деле сходства нет и в помине, отмечает российский политик. "В Приднестровье никто не гибнет вот уже 17 лет. Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг", - подчеркнул Пушков.
По словам сенатора, у Приднестровья открытая граница с Молдавией, через которую свободно ездят люди. "Жизнь там - мечта для растерзанного Донбасса", - отметил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень бы не хотел, чтобы конфликт в Донбассе стал "замороженным". В то же время украинский лидер оговорился, что не может гарантировать обратное.

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