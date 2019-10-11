"Жизнь там - мечта": Пушков объяснил Зеленскому разницу между Донбассом и Приднестровьем

Хотя Зеленский видит определённое сходство между Приднестровьем и Донбассом, на самом деле сходства нет и в помине, отмечает российский политик. "В Приднестровье никто не гибнет вот уже 17 лет. Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг", - подчеркнул Пушков.

По словам сенатора, у Приднестровья открытая граница с Молдавией, через которую свободно ездят люди. "Жизнь там - мечта для растерзанного Донбасса", - отметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень бы не хотел, чтобы конфликт в Донбассе стал "замороженным". В то же время украинский лидер оговорился, что не может гарантировать обратное.