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"Жизнь Соловьёва разделится на до и после": Гордон пообещал "сюрприз" российскому коллеге

13 июля 2020, 20:00  •  190 • Политика
Скандально известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что приготовил "небольшой сюрприз" для своего российского коллеги Владимира Соловьёва. Он утверждает, что жизнь российского телеведущего после этого разделится на до и после.
О готовящемся выпаде в сторону Соловьёва Гордон объявил на своём YouTube-канале. Он не стал уточнять, о чём конкретно идёт речь, однако отметил, что "небольшой сюрприз" должен привести его оппонента в чувство, передаёт Федеральное агентство новостей.
Настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь. Мало того, мне кажется, жизнь Владимира Соловьёва разделится на два этапа: до того, что он увидит, и после, - подчеркнул Гордон.
Напомним, что Соловьёв неоднократно подвергал критике украинского журналиста. В одном из выпусков своего YouTube-шоу он даже сравнил его с нацистскими пропагандистами времён Третьего рейха.
Добавим также, что недавно Гордон оказался в центре громкого скандала. Он взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. Впоследствии Гордон заявил, что оба интервью готовились и проводились в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а ответы собеседников будут отправлены в Гаагу в качестве свидетельских показаний.

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