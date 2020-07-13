"Жизнь Соловьёва разделится на до и после": Гордон пообещал "сюрприз" российскому коллеге

О готовящемся выпаде в сторону Соловьёва Гордон объявил на своём YouTube-канале. Он не стал уточнять, о чём конкретно идёт речь, однако отметил, что "небольшой сюрприз" должен привести его оппонента в чувство, передаёт Федеральное агентство новостей.

Настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь. Мало того, мне кажется, жизнь Владимира Соловьёва разделится на два этапа: до того, что он увидит, и после, - подчеркнул Гордон.

Напомним, что Соловьёв неоднократно подвергал критике украинского журналиста. В одном из выпусков своего YouTube-шоу он даже сравнил его с нацистскими пропагандистами времён Третьего рейха.

Добавим также, что недавно Гордон оказался в центре громкого скандала. Он взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. Впоследствии Гордон заявил, что оба интервью готовились и проводились в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а ответы собеседников будут отправлены в Гаагу в качестве свидетельских показаний.