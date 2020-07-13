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"Жизнь Соловьёва разделится на до и после": Гордон пообещал "сюрприз" российскому коллеге
13 июля 2020, 20:00 • 190 • Политика
Скандально известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что приготовил "небольшой сюрприз" для своего российского коллеги Владимира Соловьёва. Он утверждает, что жизнь российского телеведущего после этого разделится на до и после.
О готовящемся выпаде в сторону Соловьёва Гордон объявил на своём YouTube-канале. Он не стал уточнять, о чём конкретно идёт речь, однако отметил, что "небольшой сюрприз" должен привести его оппонента в чувство, передаёт Федеральное агентство новостей.
Напомним, что Соловьёв неоднократно подвергал критике украинского журналиста. В одном из выпусков своего YouTube-шоу он даже сравнил его с нацистскими пропагандистами времён Третьего рейха.
Добавим также, что недавно Гордон оказался в центре громкого скандала. Он взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. Впоследствии Гордон заявил, что оба интервью готовились и проводились в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а ответы собеседников будут отправлены в Гаагу в качестве свидетельских показаний.
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