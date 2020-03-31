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"Жизнь как фильм-катастрофа": Как выживают на охваченном пандемией Западе

31 марта 2020, 15:35  •  22 • В мире
Количество заражённых коронавирусом в мире превысило 736 тысяч человек, "уханьская инфекция" унесла жизни уже почти 35 тысяч человек (плюс 869 за сутки). На первом месте на планете по числу заболевших – США (почти 143 тысячи и без малого 2,5 тысячи летальных исходов), на втором – Италия (около 100 тысяч/10 779 смертей), на третьем – Испания (85 тысяч/7340). Рассказываем, как переживают сейчас пандемию на Западе – из первых уст, от наших соотечественников, которые находятся там.
Автор:
Степанов Александр

Италия: Под госпитали переделывают даже круизные лайнеры

Рассказывает Полина, жительница Ломбардии (север Италии):
"Мы здесь слишком поздно спохватились (когда всё только начиналось): ребятишки играли на детских площадках, люди гуляли по улицам, ходили в гости и так далее. И это повлекло за собой то, что случилось.
Недавно ещё я тоже смеялась и пыталась спасти свой бизнес, который зависит от туристических притоков. Сейчас это уже не актуально. Сейчас для нас актуально только одно – выжить.
Итак, наша реальность на сегодняшний день:
Закрыто всё, кроме продовольственных магазинов и аптек. Мы выходим из дома раз в неделю за продуктами, в масках и перчатках. Нужно иметь с собой разрешение на выход, магазин только рядом с домом в радиусе до 1 км. Могут отследить по GPS (номер твоего телефона указан в разрешении). Иначе – штраф 206 евро и уголовная ответственность. Постов много, проверяют всех подряд, и на машине, и пешком. Если у вас под домом один маленький магазинчик и дорогой, а вы хотите в тот, где привыкли закупаться, никого не интересует.
Всё, что только можно, перестраивается под больницы, как во время войны. Даже круизный лайнер в Генуе.
Больных принимают только тех, кто между жизнью и смертью, при этом тем, кто безнадёжны, позволяют просто умереть. Если привозят двоих, 30-летнего и 50-летнего, спасут 30-летнего, т.к. часто респираторных аппаратов нет. Больные лежат повсюду – в коридорах, проходах. Сами врачи работают без смен, просто до тех пор, пока стоят на ногах. Сами врачи мрут как мухи.
Италия не сразу сообразила, какую опасность представляет собой коронавирус. Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press
На севере тела вывозят грузовиками. Грузовиков не хватает. Если вашего родственника увезли с короной и он не смог выздороветь, то вы его больше никогда не увидите. С телом не дают прощаться, а увозят напрямую в крематорий. Сейчас умирает по 700-800 человек в день. Для маленькой Италии это огромная цифра.
Умирают отнюдь не только старики, но и 30-летние, и 40-летние. Умирают очень быстро, за несколько дней, с момента как вы поймёте, что у вас "корона". И даже могучие, сильные как быки мужики с сильным иммунитетом. И даже дети. Да, их в процентном отношении меньше, но какое вам дело до цифр, если умрет ваш ребёнок?
Никогда не слышала, как звонит колокол по мёртвым. Сейчас слышу постоянно.
Хронология такая:
30 января. В Риме была обнаружена и изолирована пара из Китая, заражённая вирусом. Отменяется авиасвязь с Китаем. Все спокойны. В жизни ничего не меняется.
23 февраля. Обнаружено около 100 заражённых. Очаги – маленькие города на севере Италии, где установлен карантин. Вся остальная Италия гуляет. Всё открыто.
4 марта. Наконец-то закрывают школы и университеты. (Ничего не напоминает?) Все дети и студенты высыпают на улицу, благо погода способствует.
8 марта. Почти 6000 зараженных. Тесты делают всем подряд, потом меняют тактику, т.к. цифры слишком пугающие, и принимают метод большинства стран Европы: только с симптомами. Забегая вперёд, скажу: сейчас тесты делают только тем, кто в риске смерти.
Всю Ломбардию посадили на карантин. Закрыли музеи, кино, театры, спортивные и торговые центры. Бары и рестораны до 18.00 с необходимостью соблюдения дистанций.
В Риме продолжают гулять. Без масок, естественно. Работающие на севере южане рванулись к родичам на юг, перевозя за собой зачастую вирус, не зная того.
11 марта. Вся Италия становится красной зоной. Почти 13 000 заражённых. Закрывают всё, кроме продовольственных магазинов, аптек и фабрик. Объявляется пандемия. Ещё можно заниматься поодиночке спортом на улице, ездить по магазинам, но с бумажкой о разрешении. Уже страшновато, но не очень. Шутим и постим приколы в вотсап.
23 марта. Заражённых около 60 000, из них около 6000 умерших. Закрываются все фабрики и заводы. Выходить в магазин можно по одному максимум раз в 3 дня в радиусе до 1 км от дома. Выходить за пределы своей коммуны строго запрещено. Спорт вне дома запрещён. Передвигаться можно только за едой и если умираешь (несрочные визиты к врачу запрещены). Патрули штрафуют всех поголовно за нарушения. Штраф плюс уголовная ответственность.
Военная техника в Бергамо не справляется с вывозом трупов, т.к. на местных кладбищах уже нет мест, и печи не справляются.
Премьер-министр Италии объявляет в стране кризис уровня 2-й мировой войны. Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер либо борется за жизнь. Уже не до шуток.
Всё это произошло за 1 месяц.
Как быть?
Не паникуйте, не надо сносить полки магазинов, в этом смысла никакого нет. С голода никто не умрёт. Да, закупаемся в магазинах большими порциями, потому что выходим из дома редко – я, допустим, делаю это теперь раз в две недели.
Сейчас мы стали более дисциплинированы".

Испания: Ходить по улицам только по одному!

Константин, SMM-специалист, Валенсия:
"Дома сижу в одиночестве уже две недели. На улицах людей реально мало. Никто не гуляет. Когда в первый день объявили карантин, может, не все послушались, потом стали выполнять предписания.
Выходят наружу только по крайней необходимости. 90 процентов прохожих в масках, две трети – ещё и в перчатках.
Почему так быстро распространилась инфекция по Испании? Потому что, когда ещё объявили карантин, сразу не закрыли границы между городами, и часть испанцев, особенно из Мадрида, восприняли это как каникулы. И рванули на побережье – отдыхать. В том числе к нам, в Валенсию. И развезли, соответственно, заразу по всей стране.
Кафе закрыты, а аптеки и магазины, кроме продуктовых, работают. Но продуктовые – не только супермаркеты, а всякие лавки-булочные, фруктово-овощные, мясные.
Банки открыты. Но везде заходить можно только по одному-двое, то есть требуют соблюдать расстояние, и ходить по улицам разрешено по одному.
Вот, например, сейчас я вижу из окна, как из прачечной напротив моего дома вышла супружеская пара, и они идут вдвоём, а это нарушение, и их оштрафуют.
Здесь вообще с этим жёстко.
Санкции серьёзные, и реально наказывают. Первый раз – на 300 евро, во второй – вдвое больше, в третий – арест и тюрьма.
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Правда, всё делается вежливо, но настойчиво. Спрашивают, кто такой, откуда и куда идёшь, просят предъявить документы. Увидели, что ты из другого района, можешь сколько угодно рассказывать, что ты держишь путь в любимый супермаркет, всё равно придётся отвечать за нарушение режима.
И полицейские курсируют постоянно – через каждые пару часов. Видел, как один парень рассекал на самокате: в первый раз они его не тронули, а во второй – подошли и выписали штраф.
Общественный транспорт ходит, но – в автобусах по паре человек пассажиров всего.
В Испании полиция жёстко штрафует нарушителей карантина. Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press
Всё время все учреждения обрабатывают антисептиком. Все прилавки обрабатываются, на входе выдают перчатки и можно попшикать раствором на руки.
Народ старается держать дистанцию. На кассах – разделительные линии, полтора-два метра. Если в магазине надо что-то срочно взять, а возле витрины кто-нибудь стоит и, условно говоря, курицу выбирает, то люди стоят и терпеливо ждут.
В первые недели раскупали всё подчистую, потому что никто не знал, чего ждать. Полки были пустые, потому что сети оказались не готовы. И сейчас тоже люди приобретают помногу, чтобы лишний раз не выходить, но перебоев уже нет.
Народ, конечно, переживает по поводу работы – как всё будет, когда закончится пандемия.
Школы закрыты до 26 апреля – карантин, но, вероятно, он будет продлён.
Сидеть дома скучно, испанцы находят себе развлечения. Каждый день в восемь вечера выходят на балконы, высовываются из окон и, такая уже сложилась традиция, начинают стучать-греметь по кастрюлям и аплодировать. Изначально так выражали благодарность врачам. А однажды, это было в 22.00, выражали недовольство работой правительства – что поздно отреагировали на ситуацию с коронавирусом, а самое главное, что возмутило людей, - шествие феминисток 8 марта, в котором принимала участие супруга премьер-министра Испании, и вроде как из-за неё разрешили проводить акцию (она потом заболела, кстати).
Что интересно: никто не пытается нажиться, допустим, на масках. Одна спортивная сеть продавала маски для горнолыжников, и их, по просьбе врачей, выделили бесплатно".

США: Прогулялся в парк? Заплати 150 баксов штрафа!

Михаил, дальнобойщик, Чикаго:
"Для меня эта история с коронавирусом, когда я понял, что всё круто и серьёзно, началась неделю назад.
Была суббота. Помню, после вчерашнего рейса проснулся ближе к обеду, а надо было уже готовиться к выезду на дорогу, прицеп был загружен, а ехать далеко – в Орландо, Флориду.
И всё же лень брала своё, и я решил поваляться на диване, включил телевизор.
По новостям – всё тот же covid-19: рассказывают, как там всё везде. Но вроде как до нас далеко. Говорят: в Нью-Йорке и Калифорнии самое большее число заболевших; на тот момент у них уже был введён карантин. Это в принципе и понятно: два огромных мегаполиса, в обоих концах страны. Мелькнула мысль, что у нас, в Чикаго, пока относительно спокойно, хотя тоже крупная точка на карте.
Помню, выступал мэр штата Нью-Йорк, взрослый такой дядька, лет за 50, с виду похожий на итальянского гангстера, говорил о нехватке всего и вся, что его команда сама на свободном рынке и на аукционах всё для больниц...
И прошла неделя – и в Иллинойсе ввели карантин. Тоже – школы, все общественные места закрыты. Пару дней назад на телефон уведомление пришло – ну, знаете, на айфоне, если что-то экстренное, этот ужасно неприятный звук. Открываю – смотрю, а там написано, что пляж у озера Мичиган и парк закрыты, нарушителям – штраф $150.
Паники у нас пока нет, дефицита нет, но народ активно делает закупки. На будущее. Потому что никто не знает, как всё повернётся дальше.
Эпидемия шагает, все разговоры только об этой заразе.
В США к борьбе с пандемией подключились ВМС. Фото: David Mora/Navy Office of Information/Global Look Press
"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса
Народ старается близко друг к другу не подходить, чуть что – стоп-стоп, говорите на расстоянии.
Заехал сегодня в банк, надо было перевод домой сделать. А там ставни спущены, вежливо попросили банкоматом воспользоваться и проваливать, а к сотруднику – только по записи, за день вперёд.
Сам, к счастью, не болею пока ничем, а вот товарищ рассказывал: медики выслушивают по телефону, дают рекомендации. Но тут так сейчас так: если начал жаловаться – температура, кашель и так далее, то есть симптомы, то приедет спецбригада и заберёт сразу же.
Потому что есть пример Нью-Йорка, где из-за этого настоящая жуть творится, люди умирают один за другим. У меня там знакомый живёт – сначала всё хорохорился, типа, ничего страшного, глупости.
А позвонил вчера и говорит: "Всё, Миша, это просто мрак!"
Улицы города, даже Манхэттен – почти пустые. Очень мало людей на улицах. Все сидят по домам. Магазины, за исключением продуктовых, закрыты. Офисы не работают. Начали штрафовать за несоблюдение "социальной дистанции". Но в супермаркетах на входе – антисептик, салфетки, которыми все протирают корзины.
Коек в больницах не хватает, они переполнены, врачи сходят с ума от нагрузки. Масок не хватает, кислорода тоже – у него жена работает в здравоохранении, так что информация точная. Одни умирают, их отвозят – подключают к аппаратам сразу других.
Всех предупреждают: на 911 звонить только в том случае, если реально проблемы со здоровьем, сердце прихватило или температура высокая. В больницу самостоятельно тоже приходить не следует.
Хуже всего, что страдают, в основном, самые бедные, из эмигрантских районов, у которых нет денег на покрытие страховки по лечению. Пообещали, что выделят компенсации, народ на это и надеется".

Великобритания: Продукты с полок сметают вмиг, маски и термометры - дефицит

Елена, маркетолог, Лондон:
"Сначала у нас официально закрыли все учебные заведения, потом – кинотеатры, спортзалы, кафе, рестораны, пабы, затем – парки.
А с 23 марта – карантин.
Ощущение, когда выходишь за продуктами, что ты попал в какой-то провинциальный городишко, там мало прохожих стало.
Не все согласны с такими жёсткими мерами.
Одни паникуют и ведут себя соответствующим образом, они с самого начала принялись скупать в супермаркетах всё подряд, отчего полки стояли пустыми (сейчас время от времени тоже такие "набеги" происходят).
Ряд супермаркетов даже объявили о том, что вводится ограничение продажи ряда товаров в одни руки: это и туалетная бумага, и мука, и макароны, и крупы, и антисептики. Одно время жаловались в соцсетях, что пропали совсем памперсы и детское питание.
Другие открыто выражают своё недовольство, считая, что вся истерия с пандемией раздута.
Но все попытки бунтовать жёстко пресекаются, без разговоров. Для нарушителей режима предусмотрен штраф. Особенно если подтверждён диагноз "коронавирус" – до тысячи фунтов (почти 100 тысяч рублей).
Однако не факт, что диагноз удастся подтвердить быстро.
Это Лондон – народ сметает с полок продукты. Фото: Xinhua/Global Look Press
"Минимальный знак солидарности": Президент Греции заплатит за борьбу с коронавирусом из зарплаты
Потому что из-за роста числа заболевших учреждения здравоохранения перегружены, занимаются только теми, кто реально сильно болен – с высокой температурой, кашлем.
Оказывается, есть опросный лист у диспетчеров, по итогам заполнения которого принимается решение о приезде доктора и последующей госпитализации, об этом рассказали знакомые медики.
Коллега пытался вызвать врача на дом, у него спрашивали: получается ли самостоятельно сбить температуру, тошнит или нет, есть ли диарея, получается ли набрать в лёгкие воздух полностью и так далее.
В итоге посоветовали сидеть дома, лечиться чаем и парацетамолом.
А парацетамола в аптеках нет. Во всяком случае, пару дней назад не было, я спрашивала, когда выходила за продуктами и заскочила по пути в аптечный пункт. Записали телефон, сказали, что перезвонят, когда поступит, но продают они его только по две упаковки в одни руки, не более.
Некоторые пытаются наживаться на масках – продают через интернет, но за доставку просят какие-то безумные деньги".
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