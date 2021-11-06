"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях

Кадыров ответил на обвинения в адрес кавказцев после нападения на отца с ребёнком в Новой Москве. "Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!" – написал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с заявлением после обвинений в адрес "кавказцев" после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. По мнению руководителя региона, происходит намеренное нагнетание ситуации и раздувание межнациональной розни.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Новой Москве на этой неделе, а также ряде других происшествий с участием уроженцев Кавказа, которые активно освещались в СМИ. Кадыров выразил возмущение по поводу того, что к его соотечественникам СМИ проявляют столь нездоровое внимание.

Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?

- интересуется глава Чечни в своём Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, как все остальные. Они – не приезжие.

Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной,

- отметил глава Чечни.

Он добавил, что выделение "кавказцев" в особую категорию не приведёт к единству государства. Напротив, вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ - это отдельное государство.

Вы и без меня знаете, какие дальше будут трагические последствия. Не останется и мокрого места от единой самоидентичности граждан,

- написал Кадыров.