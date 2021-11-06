|
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
06 ноября 2021, 19:05 • 452 • Политика
Кадыров ответил на обвинения в адрес кавказцев после нападения на отца с ребёнком в Новой Москве. "Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!" – написал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с заявлением после обвинений в адрес "кавказцев" после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. По мнению руководителя региона, происходит намеренное нагнетание ситуации и раздувание межнациональной розни.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Новой Москве на этой неделе, а также ряде других происшествий с участием уроженцев Кавказа, которые активно освещались в СМИ. Кадыров выразил возмущение по поводу того, что к его соотечественникам СМИ проявляют столь нездоровое внимание.
- интересуется глава Чечни в своём Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, как все остальные. Они – не приезжие.
- отметил глава Чечни.
Он добавил, что выделение "кавказцев" в особую категорию не приведёт к единству государства. Напротив, вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ - это отдельное государство.
- написал Кадыров.
Подпишитесь на нас
452
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2021, 04:00
|
31 октября 2021, 17:10
|
05 ноября 2021, 11:00
|
04 ноября 2021, 01:05
|
05 ноября 2021, 15:05
|
01 ноября 2021, 09:30
|
06 ноября 2021, 02:10