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"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях

06 ноября 2021, 19:05  •  452 • Политика
Кадыров ответил на обвинения в адрес кавказцев после нападения на отца с ребёнком в Новой Москве. "Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!" – написал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с заявлением после обвинений в адрес "кавказцев" после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. По мнению руководителя региона, происходит намеренное нагнетание ситуации и раздувание межнациональной розни.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Новой Москве на этой неделе, а также ряде других происшествий с участием уроженцев Кавказа, которые активно освещались в СМИ. Кадыров выразил возмущение по поводу того, что к его соотечественникам СМИ проявляют столь нездоровое внимание.
Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?
- интересуется глава Чечни в своём Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, как все остальные. Они – не приезжие.
Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной,
- отметил глава Чечни.
Он добавил, что выделение "кавказцев" в особую категорию не приведёт к единству государства. Напротив, вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ - это отдельное государство.
Вы и без меня знаете, какие дальше будут трагические последствия. Не останется и мокрого места от единой самоидентичности граждан,
- написал Кадыров.

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