"Живыми не уйдут". Венесуэла пообещала смерть морпехам США в случае их вторжения

По его словам, страна готова к войне и говорит это без какого-либо высокомерия. "Если они хотят, абсолютная война объединит наших людей для защиты нашей родины и нашего мира", - заявил Кабельо, которого цитирует агентство EFE.

Если американские морские пехотинцы вторгнутся в Венесуэлу, то "для них станет проблемой уйти из нее живыми", отметил политик.

Инциденты с самолетами-разведчиками США

Заявление политика прозвучало на фоне того, что Соединенные Штаты продолжают дерзко нарушать воздушные границы Венесуэлы. Вчера стратегическое оперативное командование вооруженных сил Венесуэлы опубликовало в своем Twitter сообщение о новых самолетах ВВС США, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Как говорится в сообщении, самолеты-разведчики США снова незаконно проникли в район полетной информации, который находится под контролем Венесуэлы. Тем самым были нарушены нормы авиационной безопасности и международные договоры, отмечается в сообщении. "США продолжают открыто оскорблять нашу страну и весь мир", - подчеркнуло ведомство.

Командование ВС Венесуэлы призвало США остановить провокации и начать "уважать народ, желающий мира".

Ранее 19 июля средства контроля воздушного пространства Венесуэлы обнаружили самолет-разведчик США, находившийся в воздушном пространстве страны. На попытки связи он не отвечал, поэтому в небо подняли истребитель Су-30 ВВС, который перехватил разведчик и выпроводил его с территории государства.

В ответ США обвинили Венесуэлу в "агрессивном преследовании" самолета.

США - Венесуэла: История противостояния

Ситуация в Венесуэле обострилась после 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временно исполняющим обязанности президента". Его немедленно признали США, позднее к ним присоединились страны ЕС, Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и разорвал дипотношения с США. Его поддержали Россия, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Боливия, Иран, Сирия, Турция и Белоруссия.