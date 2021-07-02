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"Живут в придуманном мире": Политолог рассказал, когда русские и украинцы будут едины

02 июля 2021, 04:40  •  87 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители его страны и жители России – разные народы. "Живут в придуманном мире", - оценил высказывания нынешней политической элиты из Киева политолог Владимир Шаповалов. Он рассказал, когда русские и украинцы будут едины.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что украинцы и русские – единый народ. Через некоторое время его украинский коллега Владимир Зеленский высказал абсолютно противоположную мысль. По его мнению, если бы эти народы были бы едины, то "над Госдумой бы развевался жёлто-голубой флаг, а в Москве ходили бы гривны".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на это жестокой правдой об Украине. Киев воспитывает молодёжь в духе ненависти к русским, что обернётся трагедией для него самого. Нынешние украинские власти – неудача для Незалежной, но украинский народ – дружественный и братский для России.
С этим согласен и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он назвал заявления Зеленского отрицанием исторической реальности и сравнил с ситуацией, когда брат отказался бы от брата.
По мнению политолога, украинский лидер намеренно идёт на фальсификацию истории, но для веков общей истории для Украины и России его заявления не значат ровным счётом ничего.
"Это в очередной раз свидетельствует о том, как далека современная политическая элита Украины от реальности, от объективной картины событий. Они живут в своём придуманном мире, в котором "Украина – це Европа", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.
Он напомнил, что Евросоюз не очень-то хочет видеть Украину своей частью. Шаповалов отметил, что украинцы и русские будут едины лишь тогда, когда к власти в Киеве придут заботящиеся о своей (а не об интересах Вашингтона) люди.

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