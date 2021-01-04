"Живут в космосе и не включают мозги": Отказ от вакцины "Спутник V" вызвал ярость в Верховной раде

Заявление Минздрава Украины по поводу "невозможности" зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" является маразматическим трёпом. С таким комментарием выступил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Поводом для перепалки стало обращение харьковской компании "Биолек" с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в украинский Минздрав. Там заявили, что не могут это сделать, потому что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.

Это маразматический трёп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан… На данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин - ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году),

- говорится в заявлении Медведчука на сайте его партии.

Политик добавляет, что заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они "живут в космосе", "совершенно не включают мозги" и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством её на Украине с получением для этого высоких технологий.

Напомним, что Россия не раз предлагала Украине свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Изначально в Киеве рассматривали такую возможность, но после приказа из посольства США было объявлено, что российская вакцина использоваться не будет. При этом Запад не спешит делиться собственной вакциной с Украиной. В результате страна оказалась в безвыходном положении.