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"Живут в космосе и не включают мозги": Отказ от вакцины "Спутник V" вызвал ярость в Верховной раде

04 января 2021, 01:25  •  19 • Политика
Медведчук назвал заявления Минздрава Украины о российской вакцине трёпом. "Сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством её на Украине", - сказал политик.
Заявление Минздрава Украины по поводу "невозможности" зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" является маразматическим трёпом. С таким комментарием выступил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Поводом для перепалки стало обращение харьковской компании "Биолек" с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в украинский Минздрав. Там заявили, что не могут это сделать, потому что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.
Это маразматический трёп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан… На данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин - ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году),
- говорится в заявлении Медведчука на сайте его партии.
Политик добавляет, что заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они "живут в космосе", "совершенно не включают мозги" и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством её на Украине с получением для этого высоких технологий.
Напомним, что Россия не раз предлагала Украине свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Изначально в Киеве рассматривали такую возможность, но после приказа из посольства США было объявлено, что российская вакцина использоваться не будет. При этом Запад не спешит делиться собственной вакциной с Украиной. В результате страна оказалась в безвыходном положении.

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