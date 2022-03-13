"Живой щит" в Мариуполе: ВСУ держат в заложниках консула Греции

В Мариуполе в заложниках оказался консул Греции и 30 работников миссии ОБСЕ. Под дулами автоматов ВСУ они сидят в подвале.

Источники сообщают, что уже больше недели украинские силовики удерживают в Мариуполе консула Греции Манолиса Андрулакиса. По словам собеседников Царьграда, дипломат находится в подвале дома №25 на Приморском бульваре, ранее этот дом занимала миссия ОБСЕ. Удерживают консула под предлогом обеспечения его безопасности.

Вместе с консулом находятся и 30 работников миссии ОБСЕ из числа украинцев. Несколько дней назад группа осталась без еды и воды - все припасы закончились.

Греческий дипломат, по словам собеседников "Первого русского", связался с представителями МИД Греции и рассказал о ситуации. Долгой беседа не получилась, поскольку бойцы ВСУ ограничивают дипломата в возможности пользоваться телефоном. Андрулакис надеется покинуть Мариуполь, воспользовавшись гуманитарным коридором, организуемым Россией. Однако украинская сторона продолжает использовать в качестве живого щита и дипломата, и украинцев из миссии ОБСЕ.

На сегодня никаких решений украинской стороной не принимается, - добавил источник Царьграда. - Манолис Андрулакис продолжает сидеть в подвале без воды и еды под дулами автоматов украинских воинов.

Неделю назад глава МИД Греции Никос Дендиас попросил Украину обеспечить безопасность генерального консула и его сотрудников в Мариуполе и дать им коридор для эвакуации. Очевидно, просьба выполнена не была. Отсюда можно сделать вывод, что Киев просто не может повлиять на засевших в Мариуполе неонацистов.

Кроме того, как стало известно ранее, в Мариуполе "живым щитом" сделали и граждан Турции. МИД Турции просит содействия в их освобождении у России.