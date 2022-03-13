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"Живой щит" в Мариуполе: ВСУ держат в заложниках консула Греции
13 марта 2022, 15:10 • 860 • Политика
В Мариуполе в заложниках оказался консул Греции и 30 работников миссии ОБСЕ. Под дулами автоматов ВСУ они сидят в подвале.
Источники сообщают, что уже больше недели украинские силовики удерживают в Мариуполе консула Греции Манолиса Андрулакиса. По словам собеседников Царьграда, дипломат находится в подвале дома №25 на Приморском бульваре, ранее этот дом занимала миссия ОБСЕ. Удерживают консула под предлогом обеспечения его безопасности.
Вместе с консулом находятся и 30 работников миссии ОБСЕ из числа украинцев. Несколько дней назад группа осталась без еды и воды - все припасы закончились.
Греческий дипломат, по словам собеседников "Первого русского", связался с представителями МИД Греции и рассказал о ситуации. Долгой беседа не получилась, поскольку бойцы ВСУ ограничивают дипломата в возможности пользоваться телефоном. Андрулакис надеется покинуть Мариуполь, воспользовавшись гуманитарным коридором, организуемым Россией. Однако украинская сторона продолжает использовать в качестве живого щита и дипломата, и украинцев из миссии ОБСЕ.
Неделю назад глава МИД Греции Никос Дендиас попросил Украину обеспечить безопасность генерального консула и его сотрудников в Мариуполе и дать им коридор для эвакуации. Очевидно, просьба выполнена не была. Отсюда можно сделать вывод, что Киев просто не может повлиять на засевших в Мариуполе неонацистов.
Кроме того, как стало известно ранее, в Мариуполе "живым щитом" сделали и граждан Турции. МИД Турции просит содействия в их освобождении у России.
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