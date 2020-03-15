"Живой щит" из женщин и детей: Работа российско-турецкого патруля в Сирии началась с провокации

Было принято решение сократить протяжённость маршрута первого совместного патрулирования, – сообщили в Министерстве обороны России.

"Утро.ру" добавляют, что террористы попытались реализовать свою провокацию с помощью "живого щита" из мирных жителей, среди которых много женщин и детей. Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный отмечал, что до встречи с турецкими военными в 3 километрах от точки был обстрел.

Для дальнейшего обеспечения безопасности патрулирования Турции дали дополнительное время, в течение которого необходимо нейтрализовать террористов.

Мирным гражданам предложили безопасный коридор. Он начинается в двух километрах от Серакиба – в населённом пункте Трумба. Севернее и южнее трассы М-4 организованы зоны по шесть километров шириной. В них курсируют патрульные группы.

М-4 - важнейшая артерия в Сирии

Трасса располагается между Алеппо и Латакией. Российско-турецкое патрулирование должно обезопасить мирных жителей. Второй целью является недопущение возобновления боевых действий в провинции.

Договорённость о совместном патрулировании российских и турецких военных была достигнута 5 марта на встрече президентов двух стран. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также решили, что в Идлибе с полуночи пятницы будет действовать режим прекращения огня. Если трасса М-4 будет оставаться безопасной для пеших сирийцев, то со временем по ней должно возобновиться и движение автомобилей гражданских лиц.

Telegram-канал "Пальто Сухейля" опубликовал сообщение от некоего источника по имени Тахир Абу Умар. Он сообщил, что ликвидировавшим российских военных корреспондентов Олега Блохина и Евгения Поддубного обещана награда - 25 тысяч долларов. В посте приводится скрин одного из арабских Telegram-каналов. Русские военкоры ранее также приводили скрины подобных сообщений, отмечая воинственную риторику оппонентов.

Скриншот: Telegram/Пальто Сухейля

Другой Telegram-канал сообщил, что боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) распространили угрозы. "Вестник Дамаска" пишет: террористы собираются убить любого российского или сирийского солдата, который ступит на подконтрольную боевикам территорию.

Глазами русских. Первый патруль

Российский военный репортёр, заведующий бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, координатор Русской гуманитарной миссии в Сирии Евгений Поддубный вместе с патрулём прошёл по всему маршруту на трассе М-4. Он рассказывал об этом на своём канале в Telegram.

09:33 по местному времени (10:33 мск) на северной окраине Серакиба офицеры российской военной полиции были уже полностью готовы к началу первого совместного российского-турецкого патрулирования трассы М-4.

"От российской операции патрулирования примут участие три бронеавтомобиля: БТР, "Тигр" и капсула "Тайфун". От турецкой стороны также три единицы бронетехники", – сообщил Поддубный.

По его словам, за час до начала патрулирования боевики обстреляли бойцов сирийской армии, чьи позиции находятся по переднему краю трассы. Это буквально в трёх километрах от местонахождения российских военных. Военкор рассказал, что слышались залпы миномётов, прогремели три или четыре взрыва.

В 11:11 по московскому времени на его канале появилось сообщение, что турецкие военные прибыли к точке встречи. В 12:23, пишет Поддубный, патрулирование было завершено. Спустя три минуты журналист выложил фотографию на фоне турецкой бронемашины.

"Селфи с парнями, которые 10 дней назад долбили артой по твоей тачке, – бесценно", – написал Евгений Поддубный.