"Живой щит" и провокации: Небензя не стал щадить Совбез ООН, говоря о промахах системы

Ключевые моменты проблемы защиты мирного населения поднял в своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя.

Щадить своих коллег по СБ, обсуждая этот вопрос, российский дипломат не стал. Говорил открыто и в некоторых случаях даже не без упрёка в адрес международной организации.

В частности, он напомнил и об очевидной стороне проблемы, указав на откровенное использование мирных жителей во время вооружённого конфликта.

Небензя обратил внимание на тот факт, что чаще всего жертвами становятся женщины и дети. А ещё указал на то, что характер вооружённых столкновений заметно поменялся. Что требует объединения усилий всего мирового сообщества для урегулирования конфликтов.

И, говоря простым языком, изобретать велосипед - создавать "выдуманные искусственные концепции" не нужно. Спасёт только подход, "основанный на международном праве в его классическом понимании".

Прикрытие для террористов

Российский дипломат прямо сообщил о том, что в военные конфликты (и это не секрет) вовлекаются террористические группировки. Боевики часто используют мирных жителей для прикрытия, - создают из них "живой щит", а также устраивают массовые казни.

Небензя обратил внимание коллег на статистику жертв - тех, кто погиб от рук террористов, назвав её удручающей.

"Игрушки" провокаторов

Но не только боевики откровенно используют мирных жителей. Российский дипломат прямо говорит о роли так называемых Белых касок. Они-то, как и террористы, не стесняются пользоваться гражданским населением, но для других целей - создания провокаций, фейков, дезинформации.

Пресловутые "Белые каски" в Сирии, а речь идет, прежде всего, об этой организации, своей деятельностью не только уже нанесли существенный ущерб сирийскому мирному процессу, но и в значительной степени скомпрометировали международное гуманитарное движение

, - особенно подчеркнул Небензя, отметив что идёт "беспрецедентная политизация гуманитарной сферы международных отношений".

Но она, как уточнил российский дипломат, страдания мирных жителей не облегчает.

Спортивный азарт

Особенно резко постпред РФ высказался в адрес Совбеза ООН, резюмируя своё выступление. Он прямо указал на то, что СБ "заразился" эдаким "спортивным соревнованием", которое наблюдается в различных профильных международных организациях: "Кто сможет придумать интересную новинку для обсуждения в рамках темы защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта".

Небензя, рассуждая о промахах системы, призвал не изобретать новых международно-правовых концепций ради "восполнения" псевдопробелов в режиме защиты Женевских конвенций, а также не увлекаться "бесконечным выделением неких новых категорий лиц", которые якобы нуждаются в особой защите.

"Подобные идеи на практике могут лишь ослабить защиту, предоставляемую гражданским лицам, - предупредил российский дипломат своих коллег и напомнил им о том, для чего СБ создавался, о его основной задаче: "обеспечить защиту гражданских лиц в рамках действующих международно-правовых норм и имеющегося мандата".