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"Живой щит" и провокации: Небензя не стал щадить Совбез ООН, говоря о промахах системы
24 мая 2019, 12:24 • 58 • Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя во время своего выступления в Совбезе ООН поднял очевидные проблемы, касающиеся сферы защиты мирного населения. В том числе напомнил о том, как террористы используют их в качестве "живого щита", а Белые каски - для своих провокаций в Сирии. Щадить коллег по СБ российский дипломат не стал, открыто завил о промахах системы, призвав "сосредоточиться на практической работе по обеспечению защиты гражданских лиц в рамках действующих международно-правовых норм".
Ключевые моменты проблемы защиты мирного населения поднял в своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя.
Щадить своих коллег по СБ, обсуждая этот вопрос, российский дипломат не стал. Говорил открыто и в некоторых случаях даже не без упрёка в адрес международной организации.
В частности, он напомнил и об очевидной стороне проблемы, указав на откровенное использование мирных жителей во время вооружённого конфликта.
Небензя обратил внимание на тот факт, что чаще всего жертвами становятся женщины и дети. А ещё указал на то, что характер вооружённых столкновений заметно поменялся. Что требует объединения усилий всего мирового сообщества для урегулирования конфликтов.
И, говоря простым языком, изобретать велосипед - создавать "выдуманные искусственные концепции" не нужно. Спасёт только подход, "основанный на международном праве в его классическом понимании".
Прикрытие для террористов
Российский дипломат прямо сообщил о том, что в военные конфликты (и это не секрет) вовлекаются террористические группировки. Боевики часто используют мирных жителей для прикрытия, - создают из них "живой щит", а также устраивают массовые казни.
Небензя обратил внимание коллег на статистику жертв - тех, кто погиб от рук террористов, назвав её удручающей.
"Игрушки" провокаторов
Но не только боевики откровенно используют мирных жителей. Российский дипломат прямо говорит о роли так называемых Белых касок. Они-то, как и террористы, не стесняются пользоваться гражданским населением, но для других целей - создания провокаций, фейков, дезинформации.
, - особенно подчеркнул Небензя, отметив что идёт "беспрецедентная политизация гуманитарной сферы международных отношений".
Но она, как уточнил российский дипломат, страдания мирных жителей не облегчает.
Спортивный азарт
Особенно резко постпред РФ высказался в адрес Совбеза ООН, резюмируя своё выступление. Он прямо указал на то, что СБ "заразился" эдаким "спортивным соревнованием", которое наблюдается в различных профильных международных организациях: "Кто сможет придумать интересную новинку для обсуждения в рамках темы защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта".
Небензя, рассуждая о промахах системы, призвал не изобретать новых международно-правовых концепций ради "восполнения" псевдопробелов в режиме защиты Женевских конвенций, а также не увлекаться "бесконечным выделением неких новых категорий лиц", которые якобы нуждаются в особой защите.
"Подобные идеи на практике могут лишь ослабить защиту, предоставляемую гражданским лицам, - предупредил российский дипломат своих коллег и напомнил им о том, для чего СБ создавался, о его основной задаче: "обеспечить защиту гражданских лиц в рамках действующих международно-правовых норм и имеющегося мандата".
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