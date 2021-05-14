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"Живой человек с ружьём": Сатановский подсказал, где взять достойную охрану для школ

14 мая 2021, 16:25  •  17 • Политика
Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале высказался по поводу дискуссий чиновников после трагедии в Казани. По мнению эксперта, охранять школы может только "живой человек с ружьём", от всех остальных вариантов "толку будет ноль".
Сатановский признался, что внимательно послушал дискуссии высокого начальства о мерах, которые намечены после трагедии в Казани. Ознакомился эксперт и со всем тем, что по этому поводу сказала директор казанской гимназии, где 11 мая были расстреляны ученики и убита учительница.
Политолог вспомнил и тех, кого убили за последние несколько лет в других школах и детских садах, посмотрел на то, сколько их в стране осталось после знаменитой оптимизации, не забыл про зарубежный опыт - лично наблюдал, как в том же Израиле всё устроено, и пришёл к такому выводу: кто хочет получить результаты, тот их получит.
"Кто не хочет, будет искать оправдания, причины и бесконечно менять инструкции. Поскольку, сколько про тревожные кнопки, искусственный интеллект и прочие начальственные изобретения разного уровня хитрож-пости ни говори и ни пиши, безопасность обеспечивает только один метод: живой человек с ружьём. Или с пистолетом. Или с автоматом", - подчеркнул Сатановский.
По его словам, если на ситуацию посмотреть глазами родителей, то в школах и детсадах такой человек с ружьём нужен "на два порядка больше", чем в приёмной любого губернатора, мэра, министра.
"Но там они есть, и даже в очень большом количестве, а в школах и детских садах их нет. Отчего ни чиновникам, ни политикам, ни их детям ничто по большому счёту не угрожает, даже если забыть об их личной охране, которую ой как не стоит сбрасывать со счетов, а прочих детей можно убивать сколько угодно", - рассуждает эксперт.
Сатановский добавил, что после каждого трагического случая, как в Казани, чиновники "назначают" виновных, ведут с ними суровую и бескомпромиссную борьбу, но толку от такого ноль и результатов ноль.
"Что до морального удовлетворения, по части того, что вот, очередные говоруны на очередных говорильнях воду в ступах перетолкли и вся эта гора родила свою мышь... Делом надо заниматься. Делом. А не имитацией его, именуемой всякими сложными терминами. Но, судя по всему, окончательно разучились. А может, и просто не хотят..." - заключил политолог.

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