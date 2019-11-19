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"Животное ещё живо?": Оскорбивший Путина ведущий "Рустави 2" предложил "насиловать матерей"
19 ноября 2019, 22:09 • 11 • В мире
Бывший генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия, который допустил в эфире мат в адрес Владимира Путина и обещал мочиться в вино для России, снова в центре скандала. Ника Гварамия заявил, что нужно изнасиловать матерей лидеров правящей партии "Грузинской мечты", передаёт "Взгляд". В Сети на это высказывание отреагировали жёстко. "Животное ещё живо?" - пишет политолог Армен Гаспарян.
В Грузии разгорается скандал с бывшим генеральным директором грузинского телеканала "Рустави 2". В соцсетях мужчина пообещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии. Правда, выражался он менее цензурно, передаёт издание "Взгляд". Так Ника Гварамия отреагировал на разгон оппозиционных митингов в Тбилиси.
В Сети жёстко отреагировали на высказывание Ники Гварамии.
"Это животное ещё живо?" - написал политолог Армен Гаспарян в Twitter.
"Это их внутреннее дело. Стремительно возвращаются в то дикое состояние, откуда их вытащила Россия. Пожелаем успехов", - пишет пользователь @lboiarinpaikin1.
Напомним, что помимо мата в эфире экс-глава телеканала "Рустави 2" отличился ещё и обещанием мочиться в грузинские вина и минеральную воду, которые идут на экспорт в Россию. Гварамия был уволен с поста генерального директора после того как Европейский суд постановил вернуть канал в собственность его законному владельцу - бизнесмену Кибару Халваши.
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