"Живем в глобальном мире": На Украине признали, что Россия кормит экономику страны

Отметим, что Герус – человек из команды нового президента Владимира Зеленского. Как передает ТАСС, на тему отказа от поставок российских товаров он рассуждал в эфире телеканала NewsOne. При этом Герус отметил, что множество товаров, производимых Украиной, продолжает покупать Россия, и по сути заявил, что этим большой сосед кормит экономику страны.

Именно этим он объяснил то, что отказаться от товарных отношений с РФ невозможно. Также он подчеркнул, что Украина получает из России ряд продукции.

"Если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти", - объяснил Герус, отметив, что экономика любой страны существует в условиях глобального мира.