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"Живем в глобальном мире": На Украине признали, что Россия кормит экономику страны
25 мая 2019, 04:39 • 56 • В мире
На Украине признали, что Россия кормит экономику страны и что от товарообмена с РФ по этой причине отказаться невозможно. "Живем в глобальном мире", - объяснил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Отметим, что Герус – человек из команды нового президента Владимира Зеленского. Как передает ТАСС, на тему отказа от поставок российских товаров он рассуждал в эфире телеканала NewsOne. При этом Герус отметил, что множество товаров, производимых Украиной, продолжает покупать Россия, и по сути заявил, что этим большой сосед кормит экономику страны.
Именно этим он объяснил то, что отказаться от товарных отношений с РФ невозможно. Также он подчеркнул, что Украина получает из России ряд продукции.
"Если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти", - объяснил Герус, отметив, что экономика любой страны существует в условиях глобального мира.
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