Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госдепартамент США распространяет ложь о новой "химатаке" в Сирии для ...
"Убитые коты не прощают": В слёзной отставке Мэй увидели "отмщени...
В ведении антитеррористической прокуратуры: что известно о взрыве в Лионе
"Она мне так нравится": Трамп отреагировал на отставку Мэй
Главная / В мире

"Живем в глобальном мире": На Украине признали, что Россия кормит экономику страны

25 мая 2019, 04:39  •  56 • В мире
На Украине признали, что Россия кормит экономику страны и что от товарообмена с РФ по этой причине отказаться невозможно. "Живем в глобальном мире", - объяснил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Отметим, что Герус – человек из команды нового президента Владимира Зеленского. Как передает ТАСС, на тему отказа от поставок российских товаров он рассуждал в эфире телеканала NewsOne. При этом Герус отметил, что множество товаров, производимых Украиной, продолжает покупать Россия, и по сути заявил, что этим большой сосед кормит экономику страны.
Именно этим он объяснил то, что отказаться от товарных отношений с РФ невозможно. Также он подчеркнул, что Украина получает из России ряд продукции.
"Если мы нефтепродукты берем из Белоруссии, из Прибалтики или даже из Польши, все равно эти продукты изготовлены из российской нефти", - объяснил Герус, отметив, что экономика любой страны существует в условиях глобального мира.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
25 мая 2019, 01:09
«Прикрытие попыток расшатать обстановку»: в Минобороны РФ назвали ложью заявления США о химатаке в Сирии
24 мая 2019, 12:24
Смешная шутка: Зеленский отмахнулся от петиции за его отставку
24 мая 2019, 15:39
Как тебе никакое, Илон Маск? Почему у США нет своего ракетного двигателя
24 мая 2019, 12:24
"Узнать всю правду": Трамп хочет полностью рассекретить информацию о слежке в ходе выборов-2016
24 мая 2019, 18:39
Со слезами и без сделки: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
25 мая 2019, 01:24
Не Сирия и не Ирак: В США утаили место дислокации американских солдат на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2019, 01:24
На Украине обожают, когда кого-то обижают: Аналитик разгадал хитрый замысел Порошенко
25 мая 2019, 01:09
«Костяк вооружённых сил»: Минобороны РФ проводит эксперимент с должностью главного се...
25 мая 2019, 01:24
"Убитые коты не прощают": В слёзной отставке Мэй увидели "отмщение&quo...
25 мая 2019, 01:24
Будут работать за 10 тысяч гривен: Украину могут заполонить мигранты из Непала и Паки...
25 мая 2019, 01:09
Капитанские дочки: в Пансионе воспитанниц Минобороны прошёл очередной выпуск
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 06:54
"Диверсанты лезут. Мира нет, и не предвидится": Воевавший за Славянск рассказал, почему уход Турчинова бесполезен
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
23 мая 2019, 13:39
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратуру Украины перед фактом
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
22 мая 2019, 11:39
"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом
19 мая 2019, 02:24
Полуголый Лазарев в день финала "заманивает" голосовать за него на "Евровидении" - фото
22 мая 2019, 05:09
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.