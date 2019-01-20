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"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой

20 января 2019, 11:54  •  530 • Политика
Источники заявили, что Анатолий Сердюков и Евгения Васильева покидают Россию. Новость об эмиграции оценил в беседе с Царьградом политолог Никита Исаев. Он считает, что такое развитие событий вполне вероятно, потому что "жить в ненависти могут только конченые извращенцы" - собеседник редакции имеет в виду ненависть народа к скандально известным фигурам.
История бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, покинувшего должность после коррупционного скандала, и фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой получила конспирологическое продолжение в СМИ и массмедиа.
Напомним, Сердюков и Васильева, как сообщалось в СМИ, заключили брак, а теперь, как говорят источники, готовятся покинуть Россию. Собеседники журналистов ссылаются на близких друзей супругов. А те, в свою очередь, говорят, что к Васильевой и Сердюкову ходит репетитор по английскому языку. Якобы он подтягивает пару по предмету, чтобы те спокойно эмигрировали. Официально информация не подтверждается. Царьград гипотетически размышлял о возможности эмиграции пары в беседе с директором Института актуальной экономики Никитой Исаевым.
Исаев считает возможной эмиграцию Сердюкова и Васильевой.
"Потому что жить в ненависти могут только конченые извращенцы. И жить так всю жизнь. Поэтому, конечно, ощущать, что ты являешься не просто символом коррупции в стране, но и символом безнаказанности в отношении этой коррупции. Представьте себя на месте Сердюкова и Васильевой в магазине, пусть даже и на Рублево-Успенском шоссе. Какие вы будете получать взгляды? И отъезд, конечно, вещь абсолютно реальная, - размышляет Исаев, добавляя: - Я считаю, что происходящее - это позор, даже не в отношении этих двух людей. Вряд ли их можно в чем-то обвинить. Они лишь являются частью этой системы безнаказанности для своих. Именно безнаказанности для своих. И приводить пример Улюкаева, целого министра, который сидит за пакет с вином, нам не надо. Мы все отлично понимаем, что он винтик и исполнитель, такой же, как и Сердюков. Вернее, не такой же, а, скажем так, исполнитель гораздо более мелкий, чем Сердюков. Потому что Сердюков все-таки имел определенные родственные отношения с различными группами влияния. Как и Васильева".
Досье
Евгения Васильева была осуждена за мошенничество 8 мая 2015 года - в колонии она должна была пробыть 5 лет. По официальным данным, отбывала наказание с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО, затем 34 дня в колонии во Владимирской области. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года. 25 августа 2015 года районный суд, где находится колония, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, которая, как объявлено, возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей. Освобождена и покинула колонию по решению суда немедленно, в тот же день.
Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны России 6 ноября 2012 года. Причина отставки, по разъяснению Путина, заключалась в неспособности Сердюкова справляться с управлением собственностью Министерства обороны, а также в том, чтобы обеспечить чистоту расследования. 28 ноября 2013 года стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил в отношении Сердюкова уголовное дело по признакам халатности. 6 декабря 2013 года предъявлено обвинение. Сердюков вину не признал, от дачи показаний отказался.
В феврале 2014 года главное военное следственное управление ГВСУ СК России решило прекратить следствие в отношении Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации, будучи признан "защитником Отечества", главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения. В июне 2014 года главная военная прокуратура целиком закрыла уголовное дело, по которому он проходил в одном из эпизодов. Помимо самого бывшего министра обороны, в разбитом на два эпизода деле фигурировало несколько человек. Решение было принято ГВСУ, прокуратура его поддержала.
14 декабря 2015 года назначен в совет директоров холдинга "Вертолёты России". В июле 2017 года избран председателем совета директоров ПАО "Роствертол".
14 июля телеведущий Андрей Малахов в своей колонке в журнале "СтарХит" сообщил, что Сердюков и Васильева поженились. "Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!"
На вопрос РБК, соответствует ли данная информация действительности, Анатолий Сердюков заявил: "Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает".

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