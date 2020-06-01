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"Жирный год?": Порошенко отчитался о доходах после ухода с поста президента

01 июня 2020, 19:55  •  13 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко отчитался о доходах после ухода с поста президента. Он опубликовал декларацию за 2019 год. Из неё следует, что за год политик заработал 773 млн гривен (2 млрд рублей).
В целом экс-президента нельзя назвать бедствующим, однако в 2018 году его доходы были намного значительнее. Тогда Порошенко задекларировал 1,56 млрд гривен (4,1 млрд рублей). Большая часть этой суммы приходилась на дивиденды от различных предприятий.
Неожиданное "падение" доходов экс-гаранта украинский политик, предприниматель и общественный деятель Александр Клименко объяснил выборами. В 2019 году Порошенко пытался переизбраться на новый срок, поэтому максимально выводил в свет свои активы. Теперь же откровенничать нет смысла.
У экс-президента был жирный год. Не такой как 2018, когда он максимально выводил в свет свои финансы, предчувствуя поражение на выборах. Но в целом всё у экс-президента хорошо, не бедствует, - пишет он в своём Telegram-канале Klymenko Time.
Отметим, что 606 млн гривен из заработанных в 2019 году 773 млн гривен - это доходы от дивидендов. Порошенко отметил, что его средства якобы накапливались с 2014 года, а потом были разом выплачены в конце 2018 года - для финансирования предвыборной кампании.
При этом бывший президент выплатил 187 млн гривен налогов (491,57 млн рублей). Примечательно, что год назад Госбюро расследований Украины открыло дело против Порошенко по подозрению в предоставлении недостоверных данных в декларции. Речь идёт об акциях Prime Assets Partners Limited (BVI). В целом на бывшем главе государства висит более десятка уголовных дел, однако дальше допросов процесс не движется.

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