"Жириновский сдал договорняк": Дело Фургала "споткнулось" о большую политику

Сегодняшнее заседание Госдумы было посвящено докладу премьер-министра России Михаила Мишустина. Однако у депутата Владимира Жириновского, к чьей фракции принадлежит и Сергей Фургал, была своя повестка. Жириновский заявил, что до задержания Фургал ехал в Москву, чтобы написать заявление об отставке:

"Губернатор собирался уже во вторник писать заявление по собственному желанию. Все это знали. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. И давай - скрутим", - кричал Жириновский.

Более того, политик добавил, что лично уговорил Фургала. Вопрос лишь в том, на что именно уговорил. Написать заявление об отставке? Или сдать дела из-за уголовного преступления? Или признаться в чём-то? Развивать эту мысль Жириновский не стал. Более того, по итогам выступления кусок с неоднозначным заявлением не попал в официальный телеграм-канал политика. В пресс-релизе Жириновский говорил лишь о том, что поддерживает Михаила Дегтярёва, который прибыл в Хабаровск на место Фургала в статусе врио. Кроме того, в сообщении было отмечено:

"Мы с уважением относимся к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую работу. Надеюсь, что в отношении него закончатся все следственные мероприятия, и дело против него будет закрыто".

Интересно, что политологи пока не комментируют сказанное Жириновским. По всей видимости, слишком мало информации. С другой стороны, авторы телеграм-каналов склонны считать, что "Жириновский сдал договорняк":

"Жириновский сдал договорняк, что Фургал должен был приехать написать заявление по собственному желанию, но его решили арестовать до этого, - написали авторы "Кстати" и отметили важную деталь. - И получили масштабнейшие региональные протесты. Угадайте, кто так просчитался или это было специально сделано?"

В то же время, авторы "Караульного" пишут, что Фургал знал о расследовании в отношении его окружения, поэтому и решил отказаться от кресла губернатора:

"Когда на ООО твоей жены выкачено колоссальное исковое и когда твоих подельников-партнёров арестовывают за несколько месяцев до, можно и задуматься об отставке, как-то да", - отмечают авторы.