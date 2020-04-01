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"Жилья нету, и очень страшно": Застрявшие в Нью-Йорке русские дошли до Минобороны
01 апреля 2020, 07:35 • 163 • В мире
Застрявшие в Соединённых Штатах граждане РФ рассказали Царьграду, почему так рвутся на Родину. Мужчина по имени Вячеслав признался, что тут у него нет жилья, и в стране из-за уровня распространения COVID-19 очень страшно. "США - очаг эпидемии", - заявила тем временем одна из женщин.
Корреспонденты Царьграда связались с гражданами РФ, застрявшими в США из-за ограничения авиасообщения на фоне распространения коронавируса.
Мужчина по имени Вячеслав, который находился в Нью-Йорке и рассчитывал отправиться оттуда в Россию, рассказал, что сейчас уехал в другой штат, где смог остановиться у знакомых.
Вячеслав добавил, что почти половина из тех русских пассажиров, которые так и не смогли улететь на Родину, - пенсионеры. Он слышал, что рейсов из Нью-Йорка не будет до 3 апреля, однако признался, что сомневается в том, что самолёты могут вновь запустить сразу после этой даты. Также он рассказал, что застрявшие там русские пытались написать в МИД РФ и даже Министерство обороны.
Женщине по имени Любовь между тем повезло ещё меньше: она застряла в аэропорту Нью-Йорка. Теперь из-за карантинных мер она не может вернуться ни в Россию, куда решила улететь, ни на Багамы, где находится её второй дом. Она подчеркнула, что обстановка с COVID-19 в США катастрофическая.
Ранее граждане РФ, оказавшиеся в нью-йоркском аэропорту в разгар карантина, направили обращение к российским властям, в том числе к министру обороны Сергею Шойгу, с просьбой вернуть их на Родину. О том, что они делали в США на фоне распространения COVID-19 и введения строгих ограничительных мер безопасности, в их письме не уточнялось.
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