"Жилья нету, и очень страшно": Застрявшие в Нью-Йорке русские дошли до Минобороны

Корреспонденты Царьграда связались с гражданами РФ, застрявшими в США из-за ограничения авиасообщения на фоне распространения коронавируса.

Мужчина по имени Вячеслав, который находился в Нью-Йорке и рассчитывал отправиться оттуда в Россию, рассказал, что сейчас уехал в другой штат, где смог остановиться у знакомых.

Жилья уже нету. Но у меня есть у кого пожить. И это не в Нью-Йорке. Это в другом штате. Я улетел. Потому что я боялся оставаться в Нью-Йорке. Считаю это очень опасным, - поделился он.

Вячеслав добавил, что почти половина из тех русских пассажиров, которые так и не смогли улететь на Родину, - пенсионеры. Он слышал, что рейсов из Нью-Йорка не будет до 3 апреля, однако признался, что сомневается в том, что самолёты могут вновь запустить сразу после этой даты. Также он рассказал, что застрявшие там русские пытались написать в МИД РФ и даже Министерство обороны.

Женщине по имени Любовь между тем повезло ещё меньше: она застряла в аэропорту Нью-Йорка. Теперь из-за карантинных мер она не может вернуться ни в Россию, куда решила улететь, ни на Багамы, где находится её второй дом. Она подчеркнула, что обстановка с COVID-19 в США катастрофическая.

США - очаг эпидемии, - сказала Любовь.

Ранее граждане РФ, оказавшиеся в нью-йоркском аэропорту в разгар карантина, направили обращение к российским властям, в том числе к министру обороны Сергею Шойгу, с просьбой вернуть их на Родину. О том, что они делали в США на фоне распространения COVID-19 и введения строгих ограничительных мер безопасности, в их письме не уточнялось.