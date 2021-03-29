"Жидкое оружие Путина": Михеев на пальцах объяснил, почему Европа провалила экзамен на COVID

Политолог Сергей Михеев на пальцах разъяснил, почему Европа провалила борьбу с коронавирусом. Он указал на то, что западные чиновники готовы пожертвовать жизнями миллионов своих соотечественников, лишь бы не дать спасти их русской вакциной: "Это ведь "жидкое оружие Путина".

Сергей Михеев прокомментировал ситуацию с коронавирусом и вакцинацией в Европе. Он заявил в эфире Царьграда, что Европа из политических соображений "упёрлась рогом и не хочет пользоваться российской вакциной".

Но в ситуации, когда европейские граждане продолжают болеть и умирать, "не важно, какого цвета будет игла". И автор статьи в ведущей французской газете такую позицию европейских властей называет фанатизмом. А ведь это на самом деле так и есть.

Михеев пояснил, что Евросоюз всегда кичился своими "ценностями", называя Европу "самой комфортной территорией" в мире. "Но вот грянула беда, и неожиданно выяснилось, что в производстве вакцин и их качестве Европа экзамен провалила", - отметил он.

А гуманизм там такой, что они готовы дать европейцам умереть, лишь бы не использовать "страшную путинскую" вакцину. Это ведь "жидкое оружие Путина", продолжают твердить некоторые политики.

Политолог считает, что политики могли бы ради граждан Евросоюза сказать: временно мы пойдём на компромисс - хотя бы до тех пор, пока сами не наладят производство своей подходящей вакцины. "Если вы хотите вылечить людей, вообще не имеет значения, чья вакцина. Но нет, они не готовы пойти на это".