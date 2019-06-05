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"Жест отчаяния": В Госдуме оценили "мародёрский" законопроект Верховной рады Украины
05 июня 2019, 00:39 • 35 • Политика
В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса. "Определённого рода жест отчаяния, что они ничего не могут сделать с выдачей российских паспортов жителям ЛНР и ДНР", - считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин.
Депутат Верховной рады Украины зарегистрировал законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса, получивших гражданство России. Инициативу украинского парламентария для Царьграда прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин.
По его мнению, появление данного законопроекта связано с тем, что украинские народные избранники уже во всю готовятся к внеочередным выборам в парламент. Также Шерин уверен, что это своеобразный жест отчаяния, так как Киев ничего не может сделать с выдачей российских паспортов жителям ЛНР и ДНР.
Он добавил, что ни для кого не секрет, что война на востоке Украины затевалась в том числе и для того, чтобы отобрать имущество у жителей Донбасса. Известно о множестве случаев мародёрств на территории конфликта и последующего вывоза имущества на Западную Украину, напоминает депутат Госдумы.
Также Александр Шерин подчеркнул, что не стоит надеяться, что новый президент Украины Владимир Зеленский сможет как-то повлиять на принятие этого проекта или вовсе заблокировать его. Парламентарий указывает, что, если бы новый украинский лидер хотел бы как-то на подобные вещи повлиять, он бы повлиял на события в Харькове по сносу вандалами памятника Жукову или повлиял на законопроект о запрете русского языка. Но ничего сделано не было.
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