"Жест отчаяния": В Госдуме оценили "мародёрский" законопроект Верховной рады Украины

Депутат Верховной рады Украины зарегистрировал законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса, получивших гражданство России. Инициативу украинского парламентария для Царьграда прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин.

По его мнению, появление данного законопроекта связано с тем, что украинские народные избранники уже во всю готовятся к внеочередным выборам в парламент. Также Шерин уверен, что это своеобразный жест отчаяния, так как Киев ничего не может сделать с выдачей российских паспортов жителям ЛНР и ДНР.

"Это, наверное, какой-то определённого рода жест отчаяния, что они ничего не могут с этим (выдачей российских паспортов - ред.) сделать", - сказал Александр Шерин в беседе с Царьградом.

Он добавил, что ни для кого не секрет, что война на востоке Украины затевалась в том числе и для того, чтобы отобрать имущество у жителей Донбасса. Известно о множестве случаев мародёрств на территории конфликта и последующего вывоза имущества на Западную Украину, напоминает депутат Госдумы.

"Поэтому у них ещё один повод есть для того, чтобы имущество забирать. Только как они это будут делать технически, я не знаю", - сказал он.

Также Александр Шерин подчеркнул, что не стоит надеяться, что новый президент Украины Владимир Зеленский сможет как-то повлиять на принятие этого проекта или вовсе заблокировать его. Парламентарий указывает, что, если бы новый украинский лидер хотел бы как-то на подобные вещи повлиять, он бы повлиял на события в Харькове по сносу вандалами памятника Жукову или повлиял на законопроект о запрете русского языка. Но ничего сделано не было.